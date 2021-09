Tennis, a San Marco di Resana il primo torneo su erba naturale

Alla San Marco Tennis Academy di Resana si è concluso il primo torneo della Marca su erba naturale. La formula weekend rodeo per giocatori di 3^ categoria diretti da Massimo Nicoletti, ha incoronato l'Under 14 del Plebiscito Edoardo Pezzato in due set su Andrea Crestana del Sandrigo. Terzi Giancarlo vecchiato del Santa Maria di Sala e Paolo Zen del Castelfranco. Nel draw di 4^ si sono distinti Davide Ferracin dell’Istrana e Roberto Proietti del Castelfranco con 3 vittorie.

Gli altri tornei

Allo Sporting Life Center di Vacil, invece, è di scena il 2^ trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3mila euro di montepremi. Dirigono Adriana Condrat e Mauro Granzotto con 55 players. Draw di terza intermedio che è in fase di preparazione per i topo players di quella categoria. Iniziato il main draw alla Barchessa di Casale sul Sile del torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Mauro Cenedese con 162 iscritti. Sedicesimi che vedono i seguenti scontri: Manfrone-Mialich, Fortuna-Vendramin, Mason-Borcini, Montana- D’Angelo, Svander-Corbetta, Cattaneo-Saccà, Tonicello L.-Bordin, Tonicello M-Gioseffi, Pieratti-Barone e Brussolo-Garbui. A Silea dall'11 al 23 settembre torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo con 105 iscritti coordinati da Roberta Antonello. Ad Altivole Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Le date saranno dal 18 settembre al 3 ottobre e le iscrizioni dovranno pervenire entro mezzogiorno del 16 settembre via mail: tennisclubaltivole@gmail.com