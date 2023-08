Tennis, a Castelfranco Veneto vincono Simone Gelli ed Alice Bertazzon

Concluso a Castelfranco Veneto in Via Sicilia il torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 119 giocatori, coordinati da Giorgio Tonietto, Gloria Baron, Lucia Alberti con la supervisione di Nadia Schiavon.

L’ultimo atto nella giornata di sabato 12 agosto ha visto anche la presenza del giudice di sedia Rino Meneghin che ha assegnato le vittorie di Alice Bertazzon e Simone Gelli. Nel maschile finale durata due ore e mezza, dove il gioco si è fatto intenso negli ultimi due set, in quanto il primo è filato liscio con un netto 6/0 per Gelli. Nella prima frazione l’under 16 il veneziano Alvise Finesso con tessera del Treviso Tenni Team non è riuscito a scalfire il gioco di Gelli che intascava il primo set. Poi nel secondo set rinveniva il giovane con delle ottime soluzioni che portava in pareggio l’incontro con un meritato 6/2. Nel terzo set sullo slancio Finesso si portava avanti sul 2/0, ma la pausa di Gelli finiva ed il pari era in agguato. Poi il pareggio persisteva fino al 5 gioco ed i punti si facevano sempre più “pesanti”. C’era un tie break in agguato ma il giocatore del Volpago decideva di non disputarlo chiudendo l’incontro sul 7/5. Terzi posti per i semifinalisti Pietro Mattiello dell’Istrana e per Andre Cattaneo dell’Eurosporting di Treviso. Awards per Massimo Menini del Resana con 5 vittorie, con 3 Alberto Nicoletti del Bassano e Matteo Sartoretto del Vedelago. Nel femminile partita a senso unico per Alice Bertazzon dell’Eurotennis Treviso con l’under 18 tesserata per il Bassano Gloria Pasinato. La giocatrice di Cittadella è scesa in campo visibilmente contratta, vuoi per la finale, vuoi per la palla “pesante” della trevigiana, non è mai entrata nella partita. Risultato 6/0 6/1 e Bertazzon che vedeva finalmente capitalizzato il suo gioco. Terzi posti per la veneziana Carlotta Donaggio e per Virginia Gonzales y Herrera del Green Garden.

Tornei in corso

A Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Erano in 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Domenica 13 agosto alle 17 si terrà la finale tra l’home player Tommaso Da Rold ed il giocatore del Cittadella Alistair Sascha Bonaldo. Fino al 19 agosto a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Sono 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. Inizia il main draw, e gli orari di gioco di domenica 13 vedono dalle ore 9 dieci incontri fino all’ultimo delle 15.30.

Iscrizioni aperte

Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.