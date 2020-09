Torneo di Vacil, vittoria per SuperMarco Speronello

Allo Sporting Vacil torneo di 2^ categoria dove si respira un tennis d’alta quota. Trofeo Duca di Dolle con 3.000€ di montepremi. Ieri giornata di finale che ha chiuso il sipario si questo bel torneo di qualità che ha richiamato parecchi giocatori da mezza Italia. Come da copione ha vinto il numero uno sul numero due. Il montelliano Marco Speronello ha messo in riga il bolzanino Alexander Weis. Altro sigillo di Speronello che non riesce ad avanzare in prima categoria tra i 20 eletti d’Italia. «Anche se me lo merito -commenta Marco- non riesco ad andare nel gotha perché non faccio attività internazionale al contrario di tutti i primi best twenty. Ho cercato qualche wild card nei paraggi, ma tutti le danno alle loro giovani promesse. Dal canto mio le mie soddisfazioni sul campo me le sono tolte, battendo più volte giocatori che veleggiano intorno ai 200 mondiali».

E lo si è visto. Con Weis che gira intorno ai 500 ha chiuso per 6/3 6/2. Begli scambi che hanno deliziati gli astanti e che ha visto sempre in cattedra SuperMarco comandare il gioco con il suo serve and volley. Per Weis un ottimo torneo che si è fatto conoscere per la sua caparbietà ed il buon gioco da fondo campo. Si sono visti parecchi giovani promettenti under 18, su tutti il toscano Leonardo Rossi, il ligure Luca Castagnola, il veronese Nicolò Pozzani, il bolzanino Christian Fellin ed il laziale Erhardt Matteo (tutti in foto gallery). Ha diretto Fabio Mazzon per lo Sporting Vacil con la supervisione federale di Giuliano Ferro che si è avvalso dalle semifinali della collaborazione del giudice di sedia Rino Meneghin.

Rinviata per il maltempo a Martedì l’incontro della serie C femminile al Park Villorba. Tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 Ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8 Ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.