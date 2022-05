Tennis, Torneo di Vedelago: vincono Peruzzo e Rico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago il torneo di 3^ categoria con 115 iscritti coordinati da Dean Pinezic è andato al vicentino Maurizio Junior Peruzzo e alla pordenonese Marta Rico. Nel maschile sono bastati due set al bassanese per regolare il giocatore dello Sporting Magi. Gara comunque sudata specie nel primo set conluso per 6/4, poi un 6/1 ha consegnato il primo posto a Peruzzo. Terze piazze per Massimiliano Tesser del Villa Guidini e per l’under 14 patavino Federico Zuin. Nel femminile Marta Rico del Pordenone invece ha dovuto sudare le sette camicie per avere ragione della giocatrice del Padova Est Stefania Boscarino. Due tie-break hanno decretato la sua affermazione. Terze le due sorelle coneglianesi dell’Olivera Giorgia e Beatrice Bevilacqua.

I prossimi appuntamenti sono molti. E’ in corso il torneo Giovanile ad Altivole dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 65 i giovani coordinate da Beatrice Zaffi. Dal 28/5 al 12/6 torneo giovanile a Vedelago 12, 14 e 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/5. Dal 02 Giugno al 15/6 all’Ostani di Montebelluna torneo di 4^ maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/5. Al Park di Villorba Open femminile dal 3 al 14 Giugno. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Giugno.

Dal 4/6 al 15/6 Toneo Giovanile al Tc Castelfranco di Via Sicilia, dai 10 ai 14 anni. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/6. Sempre dal 11/6 al 22/6 allo Sporting Life Center torneo di 2^ categoria maschile, partendo dai 3.5 con 5.000 € di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Giugno. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Giugno.