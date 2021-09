Al via anche nella Marca la 1^ edizione del torneo “Veneto Padel Cup”

Mercoledì 29 settembre prende ufficialmente il via la prima edizione di Veneto Padel Cup, il torneo internazionale di padel Made in Veneto, approvato da FIP e APF, che punta a diventare l’appuntamento annuale di riferimento per tutti gli appassionati di questo sport. A scendere subito in campo da mercoledì 29 settembre saranno le coppie iscritte alla categoria Open Maschile, che nelle fasi di qualificazione si sfideranno sui campi del Padel Club Limena (PD) e dello Urban Padel (Castelfranco, TV). Tra gli iscritti al torneo anche l’ex campione del mondo Marco Materazzi, che giocherà in coppia con Edoardo Berardi e sarà ospite durante la giornata delle finali del 3 ottobre. Da giovedì 30 settembre sarà la volta anche della categoria Open Femminile che vedrà impegnate le coppie iscritte sui medesimi campi.

Debutteranno invece giovedì 30 settembre e venerdì 1° ottobre le categorie Master Maschile e Femminile, in cui partecipano gli atleti con classifica WPT-FIP ad esclusione dei primi 49 giocatori e delle prime 39 giocatrici. Sfide tra professionisti di altissimo livello che si terranno sui campi dello Sporting Life Center (Breda di Piave). Per chiunque lo desideri, appassionati di questo sport ma non solo, sarà possibile assistere a tutte le partite e vivere in prima persona l’adrenalina della sfida. I giocatori coinvolti si contenderanno infatti la possibilità di accedere alle semifinali e alle finali, che avranno luogo sabato 2 e domenica 3 ottobre nella splendida cornice della Kioene Arena di Padova. Gli atleti proveranno ad aggiudicarsi un montepremi mai visto prima d’ora: 80.000 euro per la categoria Master e 20.000 euro per la categoria Open, entrambi equamente suddivisi tra le prime otto coppie vincitrici (M/F).

Le due giornate finali di Veneto Padel Cup si apprestano ad essere una vera e propria festa, rivolta ad adulti e bambini. A presentare gli atleti ed intrattenere il pubblico saranno Andrea & Michele di Radio Deejay, partner dell’evento, le voci del buongiorno più conosciute in Italia. Le partite avranno due commentatori d’eccezione: Cecilia Reiter, giocatrice n° 45 del ranking WPT, e Andrés Britos, n° 101 del ranking WPT. Gli Ambassador di Veneto Padel Cup Marcelo Capitani, Simone Cremona, Giulia Sussarello e Chiara Pappacena, insieme ad altri ospiti d’eccezione, scenderanno in campo per partecipare al torneo. All’esterno dell’arena, infine, il Village ufficiale con aree dedicate ai brand partner.

Accesso libero per le partite di qualificazione. I biglietti per poter assistere sabato 2 e domenica 3 ottobre a semifinali e finali di tutte le categorie sono in vendita su Ticketmaster, Official Resale Partner della manifestazione. Acquistando il proprio biglietto si contribuirà inoltre ad una buona causa. Infatti, Veneto Padel Cup supporta Fondazione Dynamo Camp Onlus, che dal 2007 si occupa di sostenere il Diritto alla Felicità di bambini e ragazzi affetti da malattie gravi o croniche e delle loro famiglie. Parte del ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti per assistere alle semifinali e alle finali del torneo, verrà donato a supporto dell’organizzazione.