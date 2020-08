Tennis, il Torneo Villa Guidini incorona i suoi vincitori

Al Villa Guidini di Zero Branco su 150 tennisti vincono i giovani. Fuori i favoriti si sono affermati i giovani virgulti veneziani e padovani. Sul gradino più alto l’under 18 del Green Garden di Mestre Riccardo Opi ostacolato in finale dall’under 16 del Plebiscito Tommaso Parpajola. Per Opi un’ottima prova di carattere sul più giovane furetto che ha messo in discussione l’ultima gara soltanto nel primo set chiusosi al tie-break. Terzi posti per Cristiano Franzato e Fabio Canziani. Per il maestro trevigiano Franzato tre incontri positivi, ma una bella vittoria al terzo set sull’emergente Riccardo Zizzola. Decreti emessi da Pasquale Glorioso, coadiuvato da Paolo Favata con la supervisione di Giuliano Ferro.

Nel femminile stessa musica, l’under 18 bassanese Kristal Dule sulla coetanea trevigiana Penelope Ronchi. Niente da fare per la tennista del Villorba che giunta stremata in finale dopo averne acciuffato l’accesso al terzo set, ha pagato dazio con la Dule. Terzo posto per la veneziana Vittoria Toffano, che, vista la sua giovane età e la sua progressione di carriera, si farà strada nel tennis rosa. Così come per l’altro bronzo Eva Segato del Caneva, anche lei under 14, che è riuscita ad estromettere la muscolare montelliana Elisa Borsato.