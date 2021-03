Trofeo VP Verniciatura a Villorba: le gare della settima giornata

Prosegue il Trofeo Vp Verniciatura all'Open di Villorba. Il torneo è arrivato alla sua settima giornata. La parola ed i fatti passano in questi giorni ai top della terza categoria, protagonisti contro i player che hanno messo fuori la testa dalla mischia. Avanzano i due alfieri di casa, Menon, padre e figlio, Fabio e Riccardo, impegnati assieme in questa kermesse che stanno entrambi onorando e che si ritrovano vincenti da almeno 4 turni. Segue le loro orme, Niccolò Scioli del Tc Padova che nonostante sia in terza categoria, dall’inizio di quest’anno ha dimostrato di avere un lignaggio superiore. Un solo turno disputato da Alberto Canzian dell’Eurotennis che ha arginato le mire espansionistiche di Matteo Deias con tessera pordenonese, che dalla quarta ha raggiunto il cuore del draw di terza. Luca De Bona under 18 bellunese da mezzi fisici notevoli, dopo aver superato uno sbarramento, ha anche scavalcato un giocatore di classifica superiore ed oggi è atteso alla prova del nove proprio con l’esperto Canzian.

Il programma delle gare

Il trevigiano Alberto Saccà quest’anno con tessera del Noventa di Piave è atteso in pedana alle 19.30, match curioso che vede lo schermitore Saccà che sa usare la racchetta come un fioretto, opposto al gioco esplosivo del vicentino Marco Galante. Altro match atteso, è il derby trevigiano tra l’under 14 Marco Lorenzon portacolori dell’Eurotennis e colui che un lustro fa aveva la sua stessa posizione. Riccardo Menon del Park di Villorba prima di riprendere il gioco agonistico si trovava nello stato di forma di Lorenzon, sarà un virtuale passaggio di testimone ? La giornata odierna alle 13 inizierà proprio con questo bel match. Sempre in casa Eurotennis alle 16.30 Marco Mason con il vicentino Leonardo De Antoni; inizia bene il torneo per Federico Drusian del Salgareda, che con un doppio 6/1 mostra il suo biglietto da visita al vicentino Giovanni Vedove Fiorese match in programma alle 18. Ha fatica parecchio ieri il pordenonese Kevin Stabarin, due set tirati col vicentino Fancon, ed oggi alle 16.30 sarà di fronte allo jesolano Mattia Montino. Dopo un match impegnativo con il tennista patavino Salvan, l’iridato dei giornalisti Alessandro Baschieri, alle 18 incrocerà il trentino Davide Covi. Bella partita del montelliano Simone Martin che ha portato al terzo set l’under 18 del Maserà Mattia Tramarollo, cedendo il passo al patavino che alle 20 lo vedrà impegnato con un altro collinare, Cesare Franceschin del Pederobba. Alle 18 l’altro derby trevigiano tra il rampante under 16 Michele Rignanese dell’Eurotennis ed il veterano di casa Fabio Menon. Sempre in casa Eurotennis l’under 18 Luca Garbui, dopo essersi aggiudicato il derby con Tommaso Testa, alle 16.30 troverà l’under 16 triestino Pierandrea Valvasori che lo sopravanza nel ranking di uno step. Chiude il draw Omar de Carlo con tessera veneziana che alle 19.30 sarà opposto al veronese Marco Freato.

I prossimi tornei

Prima di essere impegnati nell’Open di Villorba, i giocatori di seconda categoria faranno tappa a Volpago. Nel weekend il Rodeo Open trofeo Serena Wines giunto alla sua 16esima edizione, dove coordinati da Gianfranco Casagrande e Giuliano Ferro, 48 giocatori dai 2.2 si contenderanno in 48 ore punti e montepremi. Da sabato 20 a Vedelago altri 140 tennisti in lizza nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, che a causa dell’alto numero di iscrizioni ha dovuto lasciare fuori una cinquantina di prenotazioni. A Sernaglia la settimana successiva inizierà l’Open di Primavera, mentre dal 1° di Aprile ad Altivole il consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, maschile e femminile.