Maurizio Torresan dell'Istrana si aggiudica due titoli al Veterani di San Donà

Il torneo veterani a San Dona’ di Piave parla trevigiano. Erano 5 i tabelloni attivi con 60 concorrenti. Tre aggiudicati ai giocatori di Marca. Sugli scudi il giocatore Maurizio Torresan vincitore in ben due categorie. Ma anche come presidente dell’Istrana si fa ben distinguere per le accurate scelte sulle strutture. Proprio Sabato 15 inaugurerà il secondo campo in terra, ma con struttura fissa. La struttura fissa sconsentirà non solo di poter svolgere l’attività con qualsiasi situazione meteo, ma non avendo bisogno di pressostaticità al suo interno, non abbisogna di motori che immettano l’aria dentro, risolvendo il problema del consumo energetico. Poi altro problema sarà il riscaldamento e l’illuminazione, che risulteranno comunque cari, ma “potabili”. Molti i circoli di tennis del centro nord italia si stanno interrogando se continuare o meno l’attività sulla soglia del caro energia. Ergo dover triplicare le quote invernali per giocare a tennis, o non ergere le pressostrutture? Non sono molti i circoli in possesso di strutture fisse. Eurosporting no problem, le loro sono tutte evercovered.

Agevolati: Barchessa e Villa Guidini, due Mogliano e Park, per non parlare delle quattro perle appena inaugurate allo Sporting Life center di vacil. Questi sono i club dove sicuramente verrà intrapresa l’attività tennistica. Le altre società ? Stanno valutando, la quantità delle coperture e per taluni, il prosieguo della stessa attività stagionale. Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso grazie ad un impianto fotovoltaico lungimirante installato da un decennio, conserveranno probabilmente i palloni pressostatici. Ecco i risultati di Marca, nel draw over 45 davanti a tutti Maurizio Torresan al terzo set con Gianfranco Ciurekgian della Canottieri Mestre. Nell’Over 55 finale non disputata assegnata comunque al trevigiano Francesco Toniolo dell’Istrana. Nell’over 65 bis di Torresan che al terzo set si aggiudica il draw contro il montelliano Pietro Battistin con tessera lombarda. Torresan che attualmente occupa nell’over 65 la 23^ posizione nazionale, oltre ad essere in testa nella Marca e nel Veneto.

Al Park di Villorba Venerdì 7 Ottobre dalle ore 19.30 verrrà presentata la collaborazione con l’Horizon Tennis Home Academy di Massimo Sartori. Coach di Andreas Seppi e Marco Cecchinato con sede a Vicenza vi saranno interventi da parte di entrambi gli staff mediati da Andrea Vidotti. A Vedelago procede la Kermesse per giocatori fino ai 3.4 con tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria, con quasi 200 partecipanti, è giunto al main draw. Le gare odierne inizieranno alle ore 15 sino alle 22.00. Nel frattempo stanno chiudendo le iscrizioni per quello successivo che inizierà a ruota del presente e le iscrizioni termineranno alle ore 12 del 6 Ottobre. Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Teste di serie Gelli e Bertolini.