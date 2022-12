Nel Tpra Alpe Adria di Vedelago dominano i giocatori di casa, su tutti Daniele Casagrande

Hanno fatto vedere tutti i progressi stagionali i giocatori dell'Alpe Adria Academy di Dean Pinezic riempiendo il podio del Tpra, per giocatori Nc e Fit fino ai 4.2. Tutto pronto per il Torneo di Natale per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile.