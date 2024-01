Il Tpra dell'ultimo dell'anno a Motta di Livenza con ben 24 players va a Sinicati 2° Cadamuro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Motta di Livenza sono stati 24 i giocatori impegnati nell’Expert Level maschile Tpra. Su tutti Tommaso Sinicato vicentino del Dueville che con un doppio 4/2 mette al secondo posto Michele Cadamuro dello Junior Santa Lucia. Terzi posti per Giuseppe Aguiari e Marco Brighi. Sono 87 i giocatori in lizza nel Mwood Winter Rodeo in svolgimento presso lo Sporting Life Center di Vacil. Le gare proseguono Sabato 12 con 48 gare e Domenica 13 con le finali. Nel contempo ci sarà Expert Level sempre nella giornata di Domenica 13. Il centro dello Sporting Life comprende 4 campi in terra rossa e due in sintetico tutti coperti da strutture fisse, senza aria forzata. Dirige la competizione il giudice arbitro nazionale Mauro Granzotto. PROSSIMI TORNEI: Tpra a Motta di Livenza il Sabato 20 Entry Level maschile. Domenica 21 dedicata al doppio maschile. Per info ed iscrizioni Enzo 340-3814266. Sporting Life Center Tpra femminile Expert Level il 20/2. Info ed iscrizioni Andrea 366-8243584. Prossimo torneo Fitp sarà a Vedelago dal 20/1 al 04/2 draws maschile e femminile fino alla terza categoria piena. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Gennaio. Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio. Per info ed iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio.