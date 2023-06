Tpra on the grass con Gaiba e San Marco di Resana un Luglio tutto all'insegna del green

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Due gli appuntamenti in Veneto targati TPRA per gli appassionati di erba vera o per vivere un’esperienza tennistica unica Ad affiancare un consolidatissimo torneo di Gaiba (Rovigo) in programma dal 7 al 9 luglio, il week end successivo raddoppia la possibilità di giocare sull’erba vera con la new entry del San Marco Tennis Academy in provincia di Treviso, a Resana. Con 4 campi in erba naturale, di recente costruzione, dopo due anni di consolidata attività FITP con tornei rodeo di 3^ e 4^ e tanti TPRA, arriva la tappa London con 2000 punti in palio.

Il calendario delle gare prevede:

• venerdì 14 luglio: dalle 15.00 All Star Maschile e Femminile, Doppio Maschile Entry Level (lim. 4.4 )

• sabato 15 luglio: dalle 9.00 doppio maschile (lim. 4.1), dalle 12.00 doppio femminile (lim. 4.1), dalle 14.00 doppio misto (lim. 4.1)

• domenica 16 luglio: dalle 9.00 EntryLevel50 Maschile e Femminile, dalle 15.00

ExpertLevel Maschile e Femminile “Il Veneto si conferma l’unica regione d’Italia con due tornei TPRA su erba naturale” – racconta Andrea Camarin, fiduciario TPRA Tennis del Veneto – “una grande soddisfazione per il territorio. Gaiba si sta sempre più confermando a livello internazionale con investimenti importanti capaci di regalare un’esperienza di gioco uguale a Wimbledon; a Resana si sta costruendo un altro piccolo gioiello, potendo così coprire la regione a 360° e permettere a tutti i tennisti del Veneto di giocare su erba. Dal 7 al 16 luglio il Veneto sarà la capitale dei tornei TPRA su erba!” Da segnare in calendario a Resana, sabato 15 luglio in serata, il “player’s party” organizzato dallo staff della San Marco Academy con grigliata mista, su prenotazione (entro il 10 luglio al numero 333 951 7319), costo € 20,00 a persona bevande incluse. La stagione su erba è alle porte, non mancatela!!