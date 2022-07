Tragedia al rally di Rijeka: ecco il cordoglio di Mezzacasa ed Xmotors Team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Non ho parole per descrivere il mio dolore” – racconta Mezzacasa – “perchè la sfortuna qui è stata una componente determinante in questa tragedia. Di fronte ad un dramma simile non posso fare altro che stringermi alla famiglia di quel povero commissario, avendo anche un pensiero per quel pilota che, umanamente, sarà a pezzi.” “Essendo parte attiva anche nell'organizzazione di eventi” – gli fa eco Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “siamo consapevoli tutti dell'immenso valore della figura del commissario di percorso. Sono spinti da vera passione perchè solo quella può motivarli a fare quello che fanno. Sono i nostri angeli custodi e senza di loro non potremmo organizzare nulla. Tutta la scuderia Xmotors Team si unisce al dolore della famiglia, per la scomparsa prematura di quel povero commissario, in quella che, vista la dinamica, è stata una tragica fatalità. Non ci vogliamo dimenticare nemmeno del pilota che, purtroppo, si è visto protagonista di questa situazione. Non sarà facile, per lui, convivere con quanto gli è accaduto Sabato pomeriggio.” Ad onor di cronaca Denis Mezzacasa, impegnato per i colori di Xmotors Team con la sua Formula Renault 2000 seguita dal Team Aralla e da Boxgroup, affrontava l'appuntamento valevole come unica tappa oltre confine per la FX Italian Series, nel recente fine settimana. Il pilota di La Valle Agordina, dopo una buona crescita sino alla seconda sessione di qualifica, osava troppo con il setup in gara 1, al Sabato, dovendosi accontentare della seconda piazza. Quanto accaduto nel pomeriggio, durante l'evento endurance della Eset Cup valevole per il FIA Central European Zone, con una vettura che andava colpire violentemente le barriere in prossimità della postazione occupata dai marshal, causandone la scomparsa di uno, portava la direzione gara a cancellare la competizione in corso e tutte le altre previste per la Domenica.