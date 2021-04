Nella Marca nasce il "Trail dei Cimbri": si parte il 10 luglio

Archiviato il Trail del Patriarca che l’11 aprile, a Villa di Villa, nel Comune di Cordignano, ha coinvolto oltre 500 atleti in uno dei primi appuntamenti della primavera fuoristrada, la Scuola di Maratona Vittorio Veneto è pronta a lanciare il conto alla rovescia per il debutto del Trail dei Cimbri. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, il nuovo evento – inserito nel calendario nazionale Fidal - si svolgerà sabato 10 luglio, con partenza e arrivo a Vittorio Veneto.

Due i percorsi. Il più corto - 25 km con 1700 metri di dislivello - prevede la salita al monte Pizzoc sul versante dell’Agnelezza e poi la discesa sul sentiero Berry, il sentiero delle Terre Nere e infine, da Piadera, la splendida costa della Madonna Salute, con arrivo nella cornice rinascimentale di Serravalle. Il più lungo - 50 km con 3000 metri di dislivello - si addentra dal Monte Pizzoc nella splendida faggeta del Cansiglio fin quasi a Pian Osteria, per poi rientrare (sconfinando nella provincia di Pordenone) sui sentieri che portano a Crosetta e a ricongiungersi al tracciato breve, prima della picchiata finale verso il traguardo. Sarà l’occasione per valorizzare i nuovi percorsi naturalistici per sportivi ed escursionisti compresi nel progetto “Naturalmente Vittorio Veneto” che coinvolge l’amministrazione comunale e la stessa Scuola di Maratona. La speranza è che nel 2022 possa tornare anche il tracciato da 80 km, eredità del mitico Antico Troi degli Sciamani.

“Si tratta di due viaggi nella natura, su sentieri anche poco conosciuti che di fatto compiono un periplo integrale della Piana del Cansiglio, rimanendo per lo più nella foresta, con scorci stupendi sulla pianura veneta da una parte e sulle Dolomiti dall’altra – spiega Ivan Cao, presidente della Scuola di Maratona - Gli atleti si troveranno a correre in ambienti vari e per lo più incontaminati: sarà un’avventura curata nei minimi particolari per assicurare un’esperienza unica, a contatto con la bellezza e il fascino di luoghi in cui l’incontro emozionante con la fauna del Cansiglio è tutt’altro che raro. Sono luoghi splendidi, ricchi anche di storia e di leggende, prima di tutto quelle del popolo dei cimbri, i cui orgogliosi discendenti vivono tuttora tra Fregona e l’Alpago”.

E proprio a sostegno delle molteplici attività dell’Associazione Culturale dei Cimbri del Cansiglio andrà parte della quota di iscrizione degli atleti, che arriveranno da tutta Italia per partecipare ad uno degli eventi più importanti nel panorama del trail running. L’apertura delle iscrizioni è prevista per il 1° maggio attraverso il sito ufficiale www.traildeicimbri.run. La manifestazione costituirà anche la quinta tappa del Circuito Trail Prealpi Venete, scattato con il Trail del Patriarca.