Trail del Gevero 2020, corsa cancellata: «Le iscrizioni saranno rimborsate»

La storia del Trail del Gevero, iniziata a Cison di Valmarino nel 2015, deve purtroppo interrompersi, come per pressoché tutte le manifestazioni podistiche di questo sciagurato periodo segnato dall'emergenza Covid.

«E’ un film già visto che chi vive la passione per la corsa non voleva certamente rivedere, ma la crescita esponenziale dei contagi impone scelte drastiche e soprattutto responsabilità - commentano gli organizzatori - E’ per questo che, insieme alle autorità locali, abbiamo deciso di annullare la sesta edizione del Trail del Gevero». Per venire incontro a chi aveva creduto nella possibilità di partecipare alla corsa (che era già stata concentrata sulla sola prova di 21 chilometri) tutti coloro che avevano versato la quota di partecipazione saranno rimborsati, mentre chi avesse acquistato anche la maglia tecnica messa in dotazione come gadget potrà ritirarla l’8 novembre, giorno prefissato per la gara, dalle ore 7 alle 12 presso la Ex Cantine Brandolini (dov’era previsto il ritiro pettorali). Coloro che non potranno essere presenti al ritiro avranno il rimborso anche della maglia. «Abbiamo detto che la storia del Trail del Gevero s’interrompe, ma solo temporaneamente - concludono gli organizzatori - la voglia di tornare a correre sui sentieri è anzi più forte di prima, bisognerà attendere solamente un anno, sperando che la tempesta passi, perché dopo ogni tempesta viene il sereno e si potrà tornare finalmente a fare ciò che più ci piace, anzi meglio di prima, tornando anche a socializzare. Il Trail del Gevero ci sarà, nel 2021».