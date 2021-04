Il Trail del Patriarca fa sold-out: al via ci saranno 700 runners

La Marca si rimette a correre. Il primo appuntamento, dopo che l’emergenza sanitaria ha cancellato quasi completamente il calendario dell’autunno-inverno, è rappresentato dal Trail del Patriarca, corsa tra sentieri e strade sterrate che domenica 11 aprile, con partenza da Villa di Villa a Cordignano, coinvolgerà circa 700 appassionati del running in ambiente naturale. Organizzata dalla Scuola di Maratona Vittorio Veneto, in collaborazione con la Pro Belvedere, associazione organizzatrice del classico Giro ciclistico del Belvedere, l’edizione 2021 del Trail del Patriarca - riconosciuta dal Coni come evento sportivo a carattere nazionale inserito nel calendario Trail Uisp - prevede un unico percorso sulla distanza di 25 chilometri, con 1400 metri di dislivello positivo.

A causa della pandemia non si è corso a Villa di Villa nel 2020, ma ora il Trail del Patriarca è pronto a tornare ai nastri di partenza. Sarà un’edizione particolare, senza pubblico, senza eventi collaterali, senza il tradizionale ristoro finale e con una scrupolosa osservanza della normativa anti-Covid. Ma lo spettacolo non mancherà, perché il protocollo organizzativo dettato dalla pandemia nulla toglierà al fascino di un percorso che si svilupperà in un ambiente naturale incontaminato, tra sentieri e strade sterrate, sino ad addentrarsi nelle splendide faggete ai piedi del Cansiglio e passando anche per il Parco dei Carbonai, uno dei sette parchi tematici dell’Alta Marca Trevigiana.

“La partenza avverrà alle 8.30 dal campo sportivo di Villa di Villa - spiega Ivan Cao, presidente della Scuola di Maratona -. Gli atleti partiranno a gruppi di venti, distanziati di 30 secondi uno dall’altro. L’ordine di partenza avverrà secondo il numero di pettorale che sarà definito dal punteggio ITRA, se presente, o dall’ordine alfabetico. Gli atleti saranno obbligati ad indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara. Siamo felici di essere arrivati ai 700 iscritti che rappresentavano il nostro obiettivo, anche se, a causa della pandemia, abbiamo dovuto cancellare le tradizionali prove a carattere non competitivo. Tutti hanno un gran voglia di gareggiare, il percorso è a posto e, grazie alla riconfermata partnership con Savno, sarà anche una manifestazione ad impatto ambientale zero”.

Il Trail del Patriarca costituirà anche la tappa inaugurale dell’edizione 2021 del Circuito Trail Prealpi Venete. Un progetto, di cui la Scuola di Maratona è capofila, che si propone di promuovere il turismo sportivo, andando alla scoperta delle bellezze naturali e dei borghi del territorio trevigiano. Le successive tappe saranno il Madruk Trail (9 maggio), il Gran Raid delle Prealpi Venete (23 maggio), il Trail dei Brac (13 giugno), il Trail dei Cimbri (10 luglio), organizzato dalla stessa Scuola di Maratona, e il Trail del Gevero (7 novembre).