Fabris, prestigioso bis al Trail del Gevero

Ancora una volta è Luca Fabris il re del Trail del Gevero, a smentire il detto che nessuno è profeta in patria. Sui sentieri di Cison di Valmarino il portacolori del Team Scarpa Mico ha bissato in maniera brillante il successo dello scorso anno, su sentieri che conosce come le sue tasche, completando i 41 km del percorso con un dislivello di ben 2.880 metri in 4h24’38”. Alle sue spalle il corridore trevigiano ha fatto letteralmente il vuoto: dopo 17’22” è arrivato il francese Adrien Berthod, dopo 32’51” il terzo, l’altoatesino Paul Willeit.

Cambio della guardia invece fra le donne. Milena Pasin puntava anche lei al bis, ma si è dovuta inchinare a Alessandra Olivi, portacolori del team Black Warriors che ha completato la distanza in 5h31’22” conservando appena 52” di vantaggio sulla rivale del Team Aldo Moro Paluzza che dopo aver recuperato un grande distacco nella discesa della parte centrale l’aveva anche superata, venendo però poi saltata nel finale. Terzo gradino del podio per Martina Dal Bosco (Durona Team) a 6’53”.

Nel percorso medio, di 21 km per 1.500 metri, prima posizione per Gabriele Del Longo (Marciatori Calalzo) in 2h05’19” davanti ai due favoriti della vigilia, Christian Modena (La Sportiva) a 3’58” e Marco Piccin (Gs Mercuryus-Scarpa) a 8’18”. In campo femminile prima Giulia Marchesoni (Gs Orecchiella) in 2h30’15” con Martina De Silvestro (Team Scarpa) seconda a 5’43” e Giada Pizzol terza a 15’30”.

Fra tanti numeri ne manca uno importante: 420. E’ il totale degli arrivati delle prove agonistiche, un numero enorme per una gara offroad che conferma come il Trail del Gevero sia un’istituzione ormai non solo nel panorama triveneto. Una manifestazione che è il fuore all’occhiello anche per l’amministrazione comunale che non ha mai fatto mancare il suo sostegno come anche le associazioni e le aziende del posto. La forza del Trail del Gevero è tutta qui, la strada verso il decennale è già tracciato e nel 2023 se ne compirà un’altra tappa.