Trail del Prosecco Superiore, aperte le iscrizioni

«Il trail è una disciplina che celebra il paesaggio, svolgendosi in ambienti naturali. Per questo le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene rappresentano la perfetta cornice per questo sport e, come Associazione, siamo felici di essere a fianco dello storico Trail del Prosecco Superiore, tra le gare più caratteristiche del podismo veneto, che da anni concilia l'aspetto sportivo ed agonistico con l'amore ed il rispetto per la natura e il territorio. Il 15 ottobre tanti appassionati potranno vivere questa esperienza, il cui nome trae ispirazione dall’eccellenza vitivinicola locale. Un’occasione per fare sport e, al contempo, conoscere il nostro bellissimo territorio su un percorso di 25 km per i più allenati e su uno di 13 km con meno dislivello. Il tutto colorato dalle splendide tinte d’autunno». Con queste parole Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene presenta la nuova edizione del “TRAIL DEL PROSECCO SUPERIORE” che, nato 12 anni fa come corsa di trail running tra i vigneti e le cantine dell’Alta Marca Trevigiana, rappresenta più di una gara, contribuendo a far conoscere il territorio con i suoi paesaggi, la sua cultura e la sua enogastronomia.

La corsa ha inizio da Pieve di Soligo e si snoda tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità, e il letto del Piave, fiume Sacro alla Patria. Ed è proprio tra i vigneti che fanno da cornice alla zona, dalle cui uve vengono ricavati il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., che il 15 ottobre 2023 andrà in scena la gara di trail running il cui nome trae ispirazione dalle eccellenze vitivinicole locali, in concomitanza con i festeggiamenti della 66^ edizione dello SPIEDO GIGANTE.

Il Trail del Prosecco Superiore, che ogni anno richiama appassionati da tutta Italia ed Europa - l’edizione 2022 ha avuto rappresentanze anche da Spagna, Slovenia e Lussemburgo - si sviluppa per 25 KM (e 952 metri di dislivello positivo) su un tracciato tipicamente collinare che sarà dipinto dei colori caldi dell’autunno.

La gara, che fa parte delle classiche del calendario del podismo veneto, è organizzata dall’Associazione TAMTAM (TRAIL ALTA MARCA) A.S.D. che, oltre a promuovere l’attività sportiva, si pone come obiettivo la valorizzazione paesaggistica, culturale ed enogastronomica del territorio. Gode inoltre del patrocinio dei comuni di Pieve di Soligo, di Farra di Soligo, del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e dell’Associazione per il Patrimonio Colline Prosecco Conegliano Valdobbiadene.

«Siamo molto contenti e onorati di annunciare la collaborazione, per l’edizione di quest’ anno, dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – dichiara Dario Stella, Presidente dell’Associazione TAMTAM. Siamo fermamente convinti che la sinergia collaborativa tra le nostre associazioni possa far conoscere su più ampia scala il Trail del Prosecco Superiore, e di conseguenza le nostre splendide e uniche colline e le tradizioni enogastronomiche locali. L’associazione TAMTAM A.S.D., di cui rivesto la carica di presidente dal 2018, ha lo scopo di far conoscere il nostro magnifico territorio attraverso l’attività sportiva, motivo per cui abbiamo denominato la manifestazione facendo esplicito riferimento alla nostra eccellenza vitivinicola».

I percorsi saranno due: uno di 25 KM ed un altro minore con caratteristiche tali da riuscire a soddisfare il maggior numero di appassionati podisti. Infatti è previsto un percorso di 13 KM, che si svilupperà parzialmente lungo il tracciato del percorso lungo, con un dislivello positivo di 410 metri circa, come già nelle edizioni precedenti.

Sponsorizzata da AlpenPlus, in veste di brand tecnico, dalla Cantina La Farra, da Eclisse e da Cavasin Elettrodomestici e altri numerosi sponsor locali, quest’anno vede tra gli atleti iscritti Enrico Bonati, vincitore della scorsa edizione, Luca Fabris, primo a tagliare il traguardo nel 2021, oltre che a runner di altissimo livello che conoscono queste colline molto bene, quali Ivan Geronazzo e Alessio Camilli, già vincitori a loro volta nelle prime edizioni. Nella gara femminile è confermata la partecipazione di Lucia Forte, prima nell’edizione passata, di Brustolin Michela, atleta locale, e di altre numerose atlete molto competitive.

Le ISCRIZIONI della 25 KM sono solo online e sono già aperte al seguente portale https://sportdolomiti.it/iscrizioni-trail-prosecco-superiore fino al raggiungimento di max 500 iscritti e chiuderanno venerdì 13 ottobre.

Il PACCO GARA contiene una bottiglia di Prosecco di Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G, altri vari gadget e, per chi lo desidera, una maglietta tecnica AlpenPlus; per maggiori info si rinvia al regolamento. La partenza, e lo stesso arrivo, degli atleti è prevista dal Palazzetto dello Sport a Pieve di Soligo in via Stadio dove verrà allestito il ristoro finale per un brindisi in compagnia. Le iscrizioni della 13 KM sono previste il giorno stesso in zona partenza.