Trentin brilla, soffrendo, a Liepāja

È stato un debutto alquanto formativo, quello vissuto da Giovanni Trentin al suo primo ballo nel FIA European Rally Championship, avvenuto lo scorso fine settimana, in occasione di un Rally Liepāja valevole anche come doppio impegno, round numero quattro e cinque, per un Latvian Rally Championship che lo vede già tra i protagonisti. Dopo aver preso le misure durante lo shakedown il pilota di Montebelluna partiva con il giusto passo, al volante della Ford Fiesta Rally4 di Baltic Motorsport Promotion ed affiancato da Danilo Fappani alle note, inserendosi al nono posto nella classifica assoluta ed al terzo tra le LRC4, rispettivamente settimo nella generale e secondo tra gli Junior della serie lettone. Un paio di forature si rivelavano determinanti per rallentarne il passo, riuscendo con un colpo di reni, sulla “Liepāja City Stage”, a riagguantare la decima piazza assoluta ed il terzo gradino del podio in LRC4, bilancio tradotto in un Venerdì da nono in generale e terzo tra gli Junior lettoni. “Sabato mattina siamo partiti con un buon passo” – racconta Trentin – “e, sulle prime due prove, eravamo davanti anche a tutti gli italiani in gara nell'europeo, stando a contatto con i migliori della categoria. Poi siamo incappati in due forature, una nata dal contatto contro un paletto ed un'altra in trasferimento o almeno così penso. Nella prova spettacolo del Venerdì abbiamo segnato un buon tempo ma ho commesso un errore che ci ha penalizzato.” Si ripartiva alla Domenica con la seconda tappa della serie continentale che apriva un nuovo capitolo per quella nazionale, mettendo sul piatto nuovi punti da conquistare. La giornata si rivelava decisamente storta per il pilota di MT Racing ed ACI Team Italia, incappato in problemi alla trasmissione che non gli consentivano di esprimersi al meglio. Una frazione difficile, resa ulteriormente complicata da un fondo sempre più scavato, lo vedeva trarre il massimo risultato utile, chiudendo quindicesimo assoluto ed ottavo di classe LRC4, rispettivamente dodicesimo nella serie lettone e settimo tra le giovani leve del futuro. “Le strade erano interessanti” – aggiunge Trentin – “ma, purtroppo, si sono scavate tanto. Al Sabato abbiamo abbassato la Fiesta ed alla Domenica non siamo più riusciti a rialzarla perchè alla mattina abbiamo rotto il cambio. Il team è riuscito a completare la sostituzione in tempo utile ma, soprattutto sulle ultime due speciali, toccavamo ovunque con il fondo. Viste le condizioni nelle quali abbiamo corso Domenica va bene così. Grazie a tutti i nostri sostenitori, ad iniziare da MT Racing e da ACI Team Italia per proseguire con tutti i nostri partners.” Un Liepāja che, grazie anche allo scratch sulla power stage, permette al giovane Trentin di continuare a mantenersi in corsa per il titolo nazionale, vantando la seconda piazza provvisoria in classe LRC4, in ritardo di poco più di quattro punti dal finlandese Hatanmaa, e la terza tra gli Junior, passivo di circa diciassette lunghezze dalla leadership mantenuta dall'estone Sei.