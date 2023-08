Trentin centra il primo successo al Cēsis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un fine settimana da protagonista, come quelli vissuti dai campioni d'alto rango, per un Giovanni Trentin che, in occasione del recente Rallijs Cēsis, ha messo in mostra tutto il suo potenziale, dando vita ad una trasferta da ricordare a lungo. Il pilota di Montebelluna, al volante della Ford Fiesta Rally4 di Baltic Motorsport Promotion ed affiancato da Danilo Fappani alle note, partiva con il piede giusto già al Venerdì in serata, riuscendo già ad inserirsi sul gradino più basso del podio dopo i due giri a “Metalu Pausale”. “Sulle prime due prove speciali abbiamo accusato un piccolo problema al cambio” – racconta Trentin – “ma, nonostante questo e pur essendo alla prima volta su questi sterrati, abbiamo chiuso la giornata iniziale al terzo posto di classe e tra gli Junior. Una prova particolarmente veloce, considerando che viaggiavamo ad una velocità media di quasi centodieci orari.” Si ripartiva al Sabato con il portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia che, nella tornata di apertura sulle speciali di “Cēsis”, “Datamed” e “Tolmets Vidzeme”, metteva in campo una progressione significativa, in grado di consentirgli di recuperare una posizione in classe e tra gli Junior ma soprattutto di risalire rapidamente una generale che lo vedeva ora ventunesimo. Era sufficiente la ripetizione di “Cēsis” per consentire al trevigiano il sorpasso decisivo, quello per un primato di categoria che si traduceva anche nell'entrata tra i migliori venti dell'assoluta. Preso il comando delle operazioni la giovane promessa non si faceva impensierire dalla pressione, mantenendo con intelligenza la leadership fino all'arrivo per poi iniziare la festa. Primo alloro in carriera per lui, nato da un bottino composto dalla vittoria in classe 3 ed in LRC4, al quale aggiungere il sigillo nella classifica Junior ed il diciassettesimo assoluto. “Ci siamo trovati molto bene con la Fiesta Rally4 di Baltic Motorsport Promotion” – aggiunge Trentin – “e, a parte le noie iniziali, siamo riusciti a fare il nostro. Le strade erano molto veloci, sulla Datamed giravamo a quasi centoventi orari di media, e ci siamo divertiti parecchio. È una soddisfazione incredibile riuscire ad ottenere la prima vittoria in carriera in una gara che non abbiamo mai corso prima, nel nostro anno di debutto in un campionato così competitivo. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo, da MT Racing ad ACI Team Italia ed a Pirelli ma anche a tutti i partners che ci hanno dato fiducia. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione.” Con il primo successo in carriera Trentin passa in testa al Latvian Rally Championship, nell'ambito della categoria LRC4 e tra gli Junior, ma, sfruttando la validità congiunta con il Latvia Rally Sprint, agguanta la leadership anche in classe RK9, preannunciando un finale di 2023 particolarmente intenso in vista dell'ultimo impegno, quello di fine Agosto, al Paide. “Lavorare a testa bassa e con tanta umiltà” – conclude Trentin – “per non sbagliare al Paide.”