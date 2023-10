Trentin è il miglior Junior della Lettonia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È doppietta di Giovanni Trentin e, dopo aver centrato il titolo di classe LRC4 al Paide, il giovane pilota di Montebelluna ha impresso la propria firma sul secondo alloro di un incredibile stagione 2023, la sua prima assoluta nel mondo dei rally. Tante erano le incognite della vigilia al via di un Rally Utena decisivo per il titolo Junior, principalmente legate al dover debuttare forzatamente su una vettura del tutto sconosciuta. Il regolamento ha infatti costretto il giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia a scendere in campo, tra Sabato e Domenica scorsa, al volante di una Ford Fiesta R2. Affiancato dall'esperto Danilo Fappani il giovane rampollo di casa Trentin, sempre supportato sul piano tecnico da Baltic Motorsport Promotion, si presentava sulla pedana di partenza con un gruzzoletto di ben 13,3 punti da gestire sul primo dei diretti inseguitori, l'estone Karl Markus Sei che dava forfait nell'ultimo scontro, lasciando quindi strada libera al trevigiano. Senza prendersi troppi rischi il pilota dell'aspirata dell'ovale blu si inseriva in seconda piazza di classe, mantenendola agevolmente per tutta la durata della prima frazione, quella di Sabato. Significativa la crescita in chiave assoluta, man mano che i chilometri passavano, iniziando dalla sessantaduesima piazza del crono di apertura per arrivare alla quarantasei di fine tappa. Nella giornata seguente, quella di Domenica, la musica non cambiava con Trentin che aveva come unico obiettivo quello di gestire a distanza i rivali nello Junior ma che, al tempo stesso, proseguiva nella sua scalata alla classifica generale, dalla quarantaquattresima posizione della prima “Mintaučiai” fino alla trentaquattresima della power stage di chiusura dell'evento. Titolo Junior in cassaforte, lasciando il successo nel singolo weekend all'estone Männamets, e secondo trionfo targato 2023 nel Latvian Rally Championship, oltre al secondo di classe LRC7 ed al quattordicesimo assoluto nel due ruote motrici, per una bella promessa che si farà di certo notare nel futuro lettone e non solo, avendo gettato basi solide per la crescita di domani. “La Fiesta in versione R2 aspirata si è dimostrata divertente” – racconta Trentin – “anche se siamo andati con un passo decisamente tranquillo, dato che l'obiettivo primario era quello di chiudere la partita per il titolo Junior. Il percorso era abbastanza lento però era anche molto bello, caratterizzato da tanti dossi. Possiamo ritenerci soddisfatti della nostra stagione, avendo messo in bacheca il secondo titolo nel mio primo anno di rally. È stato un peccato non poter spingere all'Utena ma è stato giusto gestire la gara con intelligenza perchè i campionati non si vincono solo andando a tutta. Un particolare ringraziamento lo vorrei fare a tutti i partners che mi hanno permesso di vivere quest'anno incredibile, ad MT Racing ed alla mia famiglia, ad ACI Team Italia ed a Baltic Motorsport Promotion. Sono estremamente felice del mio 2023.” Mentre la stagione volge verso la sua conclusione nella sede della scuderia di Follina si sta lavorando intensamente per definire i programmi 2024 di un Trentin che, sulla carta, dovrebbe ripetere l'esperienza lettone, per consolidare quanto di buono già dimostrato nell'anno del debutto, senza escludere apparizioni spot in altri contesti o con altre tipologie di vetture.