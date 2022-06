Il driver Trentin va a caccia dei giusti stimoli a Misano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È l'attuale capoclassifica tra le vetture DSG, nell'ambito della massima serie tricolore per le vetture turismo ovvero il TCR Italy, in virtù di una vittoria e di un terzo posto a Monza, alle quali ha aggiunto un terzo ed un secondo ad Imola, ma sembra che Mauro Trentin non sia ancora riuscito a trovare la giusta quadra del suo nuovo habitat naturale. Il pilota di Carmignano di Brenta, pur vantando un margine di venti lunghezze su Massaro e ben trentotto su Giacon, è ancora alla ricerca di quella linfa vitale che lo riporti ai suoi livelli. Una situazione paradossale, conti alla mano, che il portacolori di Xmotors Team conta di risolvere nel prossimo appuntamento di campionato, quello in programma nell'imminente fine settimana al Misano World Circuit, impianto intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

“Lo so, me ne rendo conto di sembrare un pazzo” – racconta Trentin – “ma la verità è che non ho ancora trovato il giusto equilibrio nel mio nuovo contesto. Siamo primi in campionato, su quattro gare il peggior risultato è stato un terzo gradino del podio, e sono qui che mi lamento. Sembrerà assurdo a tanti ma io so di poter dare molto di più di quello che sono riuscito ad esprimere a Monza e ad Imola. Devo ancora trovare la giusta chiave ma, di certo, ci riuscirò.” L'alfiere della scuderia di Maser si avvicina quindi ad un giro di boa, della sua prima stagione nel TCR Italy, deciso a difendere la vetta della classifica DSG al volante dell'Audi RS3 LMS DSG di Elite Motorsport, vettura che gli ha sin qui permesso di comandare le operazioni. “Non siamo in tantissimi a battagliare tra le DSG” – sottolinea Trentin – “ma siamo pochi ma buoni. Gli avversari sono davvero tosti e sto cercando di caricarmi, in tutto e per tutto. Sto faticando più del previsto, non riesco a raggiungere l'affiatamento che vorrei con la vettura. Mi manca l'energia, la carica e l'entusiasmo che dovrei avere, essendo in testa al campionato. Mi auguro che la zona romagnola mi aiuti a sbloccare questa situazione. Non riesco ancora a fare ciò che voglio e sto lavorando, con il supporto del team, per tornare presto sui miei soliti livelli.”

Il weekend di Misano si aprirà Venerdì 3 Giugno, in mattinata, per la sessione di prove libere, seguita verso orario di cena dall'unico turo di qualifica, una mezz'ora per giocarsi la griglia. Sabato, poco prima delle sedici, semaforo verde su gara 1, sulla durata di trenta minuti più un giro, format che sarà ripetuto anche la Domenica seguente, prima di pranzo, per gara 2. “La pista è bellissima” – conclude Trentin – “e ci troviamo a correre in una zona di mare, sperando che ci sia il sole, quindi in un contesto bellissimo. Complimenti ad ACI Sport che, a partire da questo evento, ha deciso di reintrodurre la parata del Giovedì. Questo porterà sicuramente ulteriore interesse al nostro campionato. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare a testa bassa. Il team ci sta mettendo il massimo impegno e tocca a me ritrovarmi.”