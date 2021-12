Mauro Trentin vince la 4 ore di Rijeka

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La 4 ore di Rijeka premia Xmotors Team, a partire dalla vittoria assoluta firmata dal portacolori della scuderia di Maser, Mauro Trentin, che ha condiviso la Cupra Leon TCR targata Boza Corse con Andrea Marchesini e con Matteo Barozzi. Una qualifica viziata da una pioggia torrenziale vedeva il pilota di Caldogno prendere il volante nella terza ora di gara, giocando una carta determinante nell'economia del risultato finale. Una vittoria assoluta, nel tradizionale appuntamento endurance di fine stagione, che, unito al terzo gradino del podio in FX Italian Series di prima divisione, chiude un 2021 brillante.

“Fantastico fine settimana” – racconta Trentin – “equipaggio tosto e mi sarebbe piaciuto far squadra con Babuin ma, purtroppo, un infortunio lo ha costretto a passare la mano. Sabato mattina ho fatto cinque giri, giusto per affinare il setup e riprendere confidenza con la pista. Marchesini è scattato terzo dalla griglia ed è stato bravo a mettersi al sicuro, sotto un diluvio universale, così come Barozzi nella seconda ora. Io sono entrato alla terza e l'ho giocata bene, sfruttando anche il regime di safety car. Eravamo un giro davanti rispetto ai nostri compagni di team, sulla seconda vettura, ed usciti dai box me li son trovati davanti. Tra la prima e la seconda curva mi sono infilato, ho fatto due doppiaggi ed ho sorpassato i nostri diretti rivali. Subito dopo è arrivata una nuova safety car e, senza quel sorpasso, si sarebbero potuti sdoppiare e sarebbero stati attaccati a noi. Gara fantastica, non c'era una concorrenza spietata ma non abbiamo sbagliato un colpo. Grazie ai miei compagni di abitacolo, a Bolza Corse ed a quel dannato mago del setup di Stefano. Grazie ai partners ed a Xmotors Team. Grazie alla mia compagna Mara, a mio figlio Alessandro, a mio fratello Nicola ed a mio cugino Giovanni.”

Di tutt'altro profilo è stata il fine settimana delle due Renault Twingo Cup iscritte dal sodalizio trevigiano, la prima delle quali era affidata ad un quartetto di tutto rispetto, a trazione rallystica. Il presidente Francesco Stefan ha condiviso il proprio destino con Rudy Andriolo, Massimo Ferronato e con Mirko Baldotto, terminando ai piedi della top ten con il nome Xmotors 1. Al dodicesimo posto finale si è unito il ventesimo dell'altro equipaggio al volante della vettura della casa transalpina, sotto lo pseudonimo Xmotors 2, affidata agli esordienti Matteo Forner, Marco Piaja e Moreno Farronato, bravi a portare al termine una gara condizionata dal meteo. “Gara difficile” – racconta Stefan (presidente Xmotors Team) – “perchè siamo partiti sotto una pioggia incessante ma, per fortuna, poi il meteo è migliorato. Eravamo al via per divertirci, è vero, ma quando si è con il casco in testa si cerca di fare sempre bene. Complimenti al nostro Mauro, vincitore assoluto, mentre noi siamo stati bravi. Volevamo divertirci e ci siamo riusciti grazie all'allegra brigata con Rudy, Massimo e Mirko. Complimenti anche ai nostri giovani esordienti, Matteo, Marco e Moreno. Solo Marco aveva già corso qui, nel 2019, e per loro arrivare in fondo di una gara così lunga e con così tante variabili legate al meteo non è stata una passeggiata. Rijeka si è confermata ancora una volta una grande festa. È bello esserci.”