Terminato in Trentino Alto Adige il raduno dei mezzofondisti di Atletica Silca

Una settimana di allenamenti in quota per i giovani mezzofondisti di Atletica Silca Conegliano. Si è concluso oggi, sabato 28 agosto, il raduno a Passo di Oclini, nel comune di Aldino, in Trentino Alto Adige, per 18 ragazzi dai 14 ai 18 anni della società coneglianese guidati dall’allenatore Massimo Furcas. Non solo un’occasione per macinare chilometri in altura (a 2000 metri) al fresco, con allenanti saliscendi, ma anche per cementare lo spirito di squadra, fare un’esperienza in gruppo e godersi la natura a 360 gradi, tra corsa, ripetute, lunghi, passeggiate, escursioni in bicicletta. Sede dell’allenamento centrale iniziato sabato 22 agosto un “pistino” in terra battuta di 390 metri attorno al laghetto artificiale, nei pressi dell’hotel Schwarzhorn, dove hanno alloggiato gli atleti, con l’allenatore Furcas e la dirigente e segretaria Laura Impiumi. Tanto l’entusiasmo e la felicità dei ragazzi, che hanno passato una settimana di allenamento (in vista degli ultimi appuntamenti della stagione “estiva”) e di divertimento.

“Come società crediamo fortemente che sia fondamentale investire nei giovani e nella loro crescita - commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - per questo abbiamo proposto questo raduno in altura, che ha fatto bene non solo al fisico ma anche e soprattutto allo spirito. I nostri ragazzi hanno potuto vivere una settimana dove hanno dovuto dimostrare di essere “grandi”, apprezzando la fatica e godendosi la bellezza della natura e dello stare in gruppo. Credo che questa sarà un’esperienza che si porteranno nel cuore, perché sicuramente è stato un ulteriore tassello della loro crescita personale. Un aspetto che va oltre i risultati agonistici”.