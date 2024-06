trento - bondone, xmotors team c'è con cappello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, probabilmente il più ambito a livello tricolore e non solo per il settore della velocità in salita. Stiamo parlando della Cronoscalata Trento - Bondone, considerata nell'ambiente come una vera e propria università della salita, che il prossimo fine settimana rimetterà in moto la sfida nel Campionato Italiano Super Salita e nel Campionato Italiano Velocità Montagna in zona nord. Xmotors Team non poteva mancare ad un evento così prestigioso ed ecco che il sodalizio con base a Maser, in collaborazione con Millennium Sport Promotion, supporterà Marco Cappello. “Grazie ad Xmotors Team per il sostegno che ha deciso di darmi” – racconta Cappello – “e sono sicuro che assieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Il nostro 2024 è focalizzato su alcuni test, sulle vetture che abbiamo acquisito, ed è per questo che, scorrendo classifiche ed elenchi, mi si vede spesso cambiare vettura. Anche in questo caso sarà un esordio per noi.” “Siamo felici di poter supportare un pilota di valore come Cappello” – gli fa eco Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “perchè dove ha corso, che sia nel rally in passato o nelle salite come fa adesso, ha sempre dimostrato di essere molto competitivo. Noi siamo pronti a supportarlo, in sinergia con Millennium Sport Promotion, e siamo certi che ci divertiremo.” Attualmente ai piedi del podio nel CIVM di zona nord, quarto nella generale tra le vetture rally, il pilota di Borgo Valsugana porterà al debutto una Renault Clio in versione Racing Start. “Abbiamo appena terminato di allestire la nuova Clio” – aggiunge Cappello – “quindi ci presenteremo a Trento per sgrezzarla, iniziando a prendere confidenza pure con delle gomme che non conosco, le Nankang. Salirò per la prima volta sulla Clio durante le prove quindi, a dirla tutta, non so onestamente cosa mi posso aspettare. Dopo i risultati delle prove ci penseremo.” La Trento - Bondone, giunta a festeggiare la sua settantatreesima edizione, è quindi pronta ad accogliere i concorrenti lungo i poco più di diciassette chilometri che la caratterizzano. Nella giornata di Sabato 15 Giugno saranno messe a disposizione dei piloti due salite di prova, nelle quali affinare il feeling con il tracciato e con il mezzo, per poi giocarsi il tutto per tutto in una gara secca che, Domenica 16 Giugno, andrà a delineare il volto della classifica finale. “La salita sul Bondone è una gara magica per noi trentini” – conclude Cappello – “e non solo per chi vive il mondo delle cronoscalate. Spesso tanti rallysti scendono in campo qui perchè è un evento particolarmente sentito. La concomitanza con il San Martino di Castrozza, rally che si correrà in Trentino nello stesso weekend, di sicuro non farà bene a nessuno dei due eventi.”