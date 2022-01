Continua la preparazione dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol

Ad un mese dalla partenza ufficiale della stagione agonistica 2022, i nostri atleti under 23 ed élite dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol stanno continuando la preparazione, in vista del primo ed importante appuntamento ciclistico che si svolgerà sabato 26 febbraio 2022 con la classica nazionale, la 98° edizione della Coppa San Geo, in provincia di Brescia.

Il presidente Ettore Renato Barzi, a capo della macchina organizzativa del team, esprime la sua soddisfazione per il gruppo di atleti e staff, che sono affiatati e propositivi, e stanno lavorando duramente per rappresentare con profondo orgoglio i colori bianco-azzurri nelle competizioni che ci attendono in questa stagione. Nel frattempo il presidente Barzi, coadiuvato dai suoi collaboratori, sta lavorando con passione e fervore in vista di due importanti appuntamenti, ovvero la presentazione ufficiale del team prevista per fine febbraio e la “105° Popolarissima” in calendario per domenica 20 marzo.

Il project manager Luciano Marton e il manager tecnico Franco Lampugnani, con la collaborazione dei direttori sportivi Mirco Lorenzetto e Francesco Benedet e tutto lo staff tecnico, procedono con forte motivazione, attenendosi scrupolosamente al programma sportivo ideato appositamente per ogni singolo atleta, in base alle caratteristiche e potenzialità di ognuno di loro.

Luciano Marton e Franco Lampugnani: “La preparazione in vista del debutto sta procedendo secondo i piani prefissati, stiamo lavorando bene ed il programma che ci eravamo posti viene rispettato. La condizione degli atleti cresce di settimana in settimana, il morale è alto e siamo certi di arrivare pronti, con determinazione e grinta per affrontare non solo il primo appuntamento di San Geo, ma tutto il proseguo della stagione. Ci attende un altro ritiro con i ragazzi a ridosso della partenza ufficiale della stagione, per mettere a punto le ultime strategie. Siamo riusciti a creare un gruppo coeso di atleti, sono motivati e si supportano a vicenda, si respira un bel clima all’interno della squadra e questo sarà un punto a nostro favore durante le gare”.

Team Crazy Wheel UC Trevigiani Energiapura

Nel frattempo i compagni sardi del vivaio del Team Crazy Wheel UC Trevigiani Energiapura hanno ripreso appieno l’attività con le categorie giovanili con i tecnici Roberto Casella e Alessandro Pisola, mentre le categorie agonistiche ed internazionali con il direttore dportivo Angelo Attene si trovano nel pieno della preparazione.

Luca Massa: “Stiamo lavorando sia con allenamenti individuali che allenamenti di gruppo, cercando di arrivare alle prime gare con una condizione abbastanza buona, tenendo presente che non tutti i nostri atleti hanno tantissima esperienza nelle gare fuori sede e per qualcuno sarà addirittura la prima, ma inserirli subito nella mischia fa parte di un percorso di crescita fondamentale ed importante per loro. Organizzeremo un altro ritiro collegiale prima delle competizioni per rifinire la preparazione e fare squadra. Siamo tutti carichi e motivati per questa stagione ormai alle porte e siamo sicuri che ci divertiremo con la crescita graduale di tutti i nostri atleti”.