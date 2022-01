Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, ritiro al via per under 23 ed élite

Il 2022 apre i battenti con il primo ritiro degli atleti under 23 ed élite dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol: si è iniziato subito domenica 2 gennaio nel ritrovo del team a Montebelluna, grazie alla collaborazione di Maurizio Fabretto. Lunedi 3 gennaio sono stati effettuati i test di Mader, grazie al prezioso supporto di Paolo Slongo, che ha eseguito i test attitudinali per capire i valori dei singoli atleti su cui poi iniziare a lavorare per arrivare alla condizione ottimale per l’inizio della stagione ciclistica prevista per fine febbraio.

Gli allenamenti dei ragazzi si svolgeranno principalmente sul Montello, dove gli atleti sfrutteranno le “prese” con le salite frequentate dai numerosi ciclisti e cicloturisti che affrontano il percorso con pendenze massime del 10% per poi raggiungere la “famosa” Presa V, conosciuta come la “Salita dei Mondiali”, dove si svolsero le prove su strada dei Campionati del Mondo di Ciclismo del 1985 con arrivo a Giavera del Montello. La gara dei professionisti è stata vinta dall’olandese Joop Zoetemelk che aveva 39 anni. Terzo Moreno Argentin.

Il project manager Luciano Marton e il team manager e responsabile tecnico Franco Lampugnani ritengono che i periodi destinati ai ritiri degli atleti siano i momenti ideali per creare le basi per confrontarsi con i ragazzi, capire le loro peculiarità, i loro punti di forza e per creare una sinergia all’interno del gruppo.

I 15 dilettanti della Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol 2022

– AGOSTINI Nicholas, Fai della Paganella (Tn), 1 settembre 2000 (General Store)

– BASEGGIO Matteo, Bassano del Grappa (Vi), 18 giugno 1998 (General Store)

– CAO Marco, Cordignano (Tv), 23 maggio 2002 (Work Service)

– CAZZOLA Giacomo, Vicenza, 10 ottobre 2002 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– CETTO Maurizio, Levico Terme (Tn), 8 aprile 2003 (primo anno) (Assalistef)

– FURLAN Francesco, San Vendemiano (Tv), 14 maggio 2000 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– GRENDENE Marco, Malo (Vi), 4 ottobre 2002 (Team Beltrami Tre Colli)

– MENDEZ Marcos, Buenos Aires, 26 settembre 1998, residente a Montebelluna (Tv)

– ONESTI Emanuele, Montesilvano (Pe), 21 giugno 1995 (Giotti Victoria)

– ONGARO Davide, Conegliano (Tv), 6 dicembre 2001 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– PELLEGRINI Cristofer, Palù di Giovo (Tn), 2 aprile 2002 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– PERIN Fabrizio, Cordignano (Tv), 10 agosto 2003 (primo anno) (Gs Caneva)

– SAMOGIZIO Jacopo, Granze (Pd), 1 dicembre 2003 (primo anno) (Padovani)

– SLOMP Samuel, Lavis (Tn), 29 settembre 2001 (Zalf Euromobil Désirée Fior)

– VETTOREL Marco, Cordignano (Tv), 7 luglio 2001 (Northwave Siatek)