De' Longhi Treviso basket: sotto canestro c'è Aaron Jones

Il secondo acquisto della De' Longhi Treviso Basket è un potente rinforzo sotto canestro, il lungo americano Aaron Jones, nato a Toscaloosa (Alabama) il 26 luglio 1993, ex compagno di DeWayne "Weezy" Russell due anni fa in Germania con i Crailsheim Merlins. Con i suoi 2.06 m per 104 kg, porterà grande fisicità, atletismo e - soprattutto - esperienza al roster di coach Menetti visto che ha giocato la scorsa stagione nella Champions League, la coppa che disputerà TVB, con le maglie di Cholet e Bilbao.

Cresciuto cestisticamente alla Gautier High School in Mississippi, Jones ha vestito la maglia degli Ole Miss Rebels dell'Università proprio del Mississippi dal 2011 al 2015. La sua prima stagione da professionista è la 2015/16, quando sbarca in Germania ai RheinStars Köln di Colonia, mettendosi subito in luce con oltre 11 punti e 7 rimbalzi di media nella seconda lega tedesca. Negli anni successivi continua a crescere, dimostrando la propria solidità prima in Bulgaria al l BC Beroe Stars Zagora nel 2016-17 (12,5 punti, 7,7 rimbalzi e 1,5 stoppate), poi brilla nel campionato finlandese con i colori del Salon Vilpas, guidando la squadra con i suoi 15,6 punti, 7,9 rimbalzi e 1,9 stoppate a partita, fino al secondo posto in campionato. Prosegue la sua scalata in Grecia nell'isola di Creta con la maglia dei Rethymno Cretan Kings di Retimo (6.5 punti e 5.5 rimbalzi), per poi tornare nuovamente in Germania. Nell'estate del 2019, infatti, firma con i Merlins di Crailsheims, dove condivide il parquet con il nostro "Weezy" Russell e ottiene 11.8 punti, 6.5 rimbalzi e 1.9 assist di media, collezionando anche 1.7 rubate e oltre 1 stoppata a gara. La passata stagione ha giocato a Bilbao in Liga ACB e a stagione avviata si è trasferito infine a Cholet, in Francia, con cui ha avuto modo di maturare la prima esperienza internazionale disputando la Basketball Champions League, ottenendo 7.6 punti, 5 rimbalzi,1 stoppata e 1.4 assist a partita.

Ora è il momento del definitivo salto di qualità per un giocatore ormai esperto che ha avuto modo di confrontarsi già con vari campionati esteri e anche di cimentarsi nelle coppe; come caratteristiche è abituato a giocare sopra al ferro, esplosivo fisicamente, intimidatore difensivo, attaccante da pick and roll come "finalizzatore" in area, con un tiro da tre in evoluzione e un'intesa già affinata con il play di TVB DeWayne Russell con cui componeva in Germania una coppia dai numeri esplosivi.