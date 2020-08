Treviso Academy, prende il via la nuova stagione del settore giovanile

Il mondo del Treviso Ac. si presenta in tutta la sua forza e in tutta la sua complessità. Se per il 19 agosto è previsto l'inizio della preparazione della prima squadra, martedì prende avvio la stagione di parte del settore giovanile che per il secondo anno, in segno di continuità e visti i risultati ottenuti, il Presidente Luigi Sandri ha affidato al trio Serafin, Colusso e Vernucci che avranno. A costoro l’onore e l’onere di coordinare tutte le giovani compagini biancocelesti che, in questa stagione, scenderanno in campo con atleti nati tra il 2002 e il 2013.

La novità di quest’anno, grazie ai risultati ottenuti nella passata stagione, sono le nuove Elite. "Entusiasmo e voglia di migliorarsi continuano ad essere le pietre portanti del nostro Settore Giovanile e i riconoscimenti ottenuti ne sono la prova infatti ci siamo conquistati la possibilità di partecipare ai Campionati Allievi Regionali Elite, Allievi Regionali U16 Sperimentali, Giovanissimi Regionali Elite e Giovanissimi Regionali U14 Sperimentali, e portiamo in dote anche la Coppa Disciplina conquistata dalla nostra Juniores" fa sapere la società.

I primi lavori sul campo serviranno a mettere le basi in vista della nuova stagione e, anche, per consentire ai nuovi allenatori di conoscere e testare le rose a loro disposizione. Tante le riconferme tra i mister e i tecnici a cominciare, come detto, dai Responsabili Silvano Colusso (Responsabile Tecnico e Scouting), Luigi Serafin (Direttore Sportivo), Angelo Vernucci (Responsabile Settore Giovanile), Ennio Pupulin (Responsabile Organizzativo).

“Sono contento che riparta la stagione - afferma Angelo Vernucci Responsabile del Settore Giovanile - L’anno scorso abbiamo raggiunto dei traguardi importanti e consolidato le categorie che si sono guadagnate la possibilità di disputare il Campionato Elite. C’è la volontà massima per fare sempre meglio. C’è la volontà massima per fare sempre meglio. Quest’anno abbiamo fatto movimenti importanti e abbiamo tesserato giocatori di spessore con l’intento di voler continuare ad essere presenti ai vertici delle classifiche. L’organigramma tecnico è stato confermato nella quasi totalità con due new entry tra i Mister: Marco Giuliato e Gianmaria Gobbo, due allenatori di qualità. L’altra novità è che quest’anno potremmo contare anche su due preparatori dei portieri, Riccardo Pezzato e Davide Fornasier, ex professionisti ed ex Treviso”.

Organigramma Settore Giovanile Treviso Ac :

Responsabile Settore Giovanile: Angelo Vernucci

Responsabile Scouting: Silvano Colusso

Direttore Sportivo: Luigi Serafin

Squadra e Allenatore

Juniores: Andrea Da Rold

Allievi Regionali Elite: Angelo Vernucci

Allievi Regionali Sperimentali: Enrico Favero

Giovanissimi Regionali Elite: Marco Giuliato

Giovanissimi Regionali Sperimentali: Marco Gelupi

Esordienti A 2008: Riccardo Liziero

2008 B: Federico Maci a Quinto

2009 A: Gianmaria Gobbo

2009-10 B: David Busato

Pulcini 2010: Marco Gelupi

Pulcini 2011 Treviso Academy in collaborazione con Indomita 21: Luigino Battistella

Preparatori dei Portieri: Riccardo Pezzato e Davide Fornasier

Preparatori Atletici: Matteo Giuriato

Referente comunicazione: Allison Bolzonello.