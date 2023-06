Tony Parker, Rondo, Smith: leggende Nba a Treviso per il ritorno di Eurocamp

In Ghirada la sedicesima edizione del Camp maschile (l'ultima si svolse nel 2017), in programma dal 9 all’11 giugno: a sfidarsi sei squadre con i migliori prospetti del futuro. Dal 13 al 15 giugno sarà la volta del camp femminile

Se nel corso del prossimo week end vi dovesse capitare di vedere Tony Parker passeggiare nel centro storico di Treviso tranquillizzatevi: non è un'allucinazione. C'è anche l'ex stella Nba tra i nomi presenti nello staff dell'Adidas Eurocamp che si svolgerà in Ghirada nel corso del prossimo week end, dal 9 all'11 giugno. A sfidarsi una selezione di giocatori provenienti da tutto il mondo, idonei alle selezioni per il draft dell’NBA. L’evento di scouting globale d’élite, non aperto al pubblico, sarà trasmesso in streaming da Skweek. Nel week end, dal 13 al 15 giugno, si svolgerà anche il primo camp femminile.

Lo staff tecnico del Camp

Guidato dal direttore tecnico Bill Bayno e dal dirigente NBA Gianluca Pascucci come Scouting Director, il roster dell’illustre staff tecnico comprende Alvin Jentry (Sacramento Kings), Dave Joerger (Philadelphia 76ers), Jordan Ott (Los Angeles Lakers), Jesse Mermuys (Orlando Magic), Rodney Billups (Portland Trailblazers), Lloyd Pierce (Indiana Pacers), Dell Demps (Minnesota Timberwolves), Rajon Rondo (NBPA), Josh Smith (NBPA), Petteri Koponen (Coach dell’adidas Next Generation Team), Adam

Ross (US Select Team) e Joe Wootten (3SSB Select Team). Anche la stella dell’NBA ed ex guardia dei San Antonio Spurs Tony Parker e il fondatore dell’Eurocamp e attuale dirigente del Fenerbahçe Maurizio Gherardini saranno presenti sul posto per aiutare a guidare e orientare i partecipanti all’Eurocamp.

A Treviso anche il mitico Tony Parker

«L’Eurocamp è un appuntamento speciale per questi ragazzi» afferma Tony Parker «Avendo iniziato anch’io a giocare in un campionato europeo, sostenere questa iniziativa e far parte del loro percorso in questa fase mi sta molto a cuore». Ospite anche la General Manager dei London Lions e prima donna General Manager in WBBL Vanja Cernivec in veste di Coaching Director del primissimo Camp femminile. «Sono onorata di far parte dell’Eurocamp e di guidare lo staff di allenatori femminili all’edizione di debutto» afferma la Cernivec «Sono pronta a condividere con queste atlete tutte le mie conoscenze e ad essere testimone delle loro abilità, del loro genio e dell’inizio della loro carriera».

Come seguire la manifestazione on line

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Skweek che doterà i giocatori di telecamere POV che coinvolgeranno a 360 gradi i tifosi nelle azioni migliori. Inoltre, sarà presente una Steadicam per registrare i tiri liberi e le rimesse in gioco. Grazie a queste innovazioni, Skweek offrirà una nuova esperienza immersiva agli appassionati di basket. Essendo l’unico camp pre-draft ufficialmente autorizzato dall’Nba al di fuori degli Stati Uniti, i cestisti selezionati avranno l’opportunità di dimostrare le loro abilità sul palcoscenico mondiale e avviare una potenziale carriera da professionisti.