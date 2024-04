Iniziato oggi l'Alpe Adria di 3^ a Vedelago con 117 giocatori draw maschile e femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domani alle ore 10 penultima giornata della regular di C che vede lo Sporting Life Center in casa contro il Tc Padova, il Magi a Bassano, il Volpago con la canottieri Padova ed il Park a Dueville. Iniziato oggi a Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori. Ad Altivole fino al 21 Aprile c’è il torneo di Primavera di 3^ categoria con 122 giocatori. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 Aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile.