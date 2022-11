Michela Moretton è l'atleta trevigiana dell'anno

Ha vinto tre medaglie tricolori e vissuto una stagione da protagonista: nessuno più di Michela Moretton merita il titolo di Atleta trevigiana dell?anno. La 22enne di Colfosco di Susegana sarà incoronata domenica 27 novembre nella tradizionale Festa dell?atletica trevigiana che si terrà, a partire dalle 9.30, nell?auditorium della Banca PrealpiSanBiagio a Tarzo. Succede all?ottocentista Giovanni Lazzaro, Atleta trevigiano dell?anno nel 2021. Tesserata per l?Atletica Ponzano, Michela Moretton è una delle giovani più in vista nel panorama del mezzofondo nazionale. Aveva chiuso il 2021 vincendo l?oro a squadre ai Campionati Europei under 23 di cross di Dublino e quest?anno si è confermata ad alti livelli, continuando a raccogliere allori in quella che per lei rappresenta l?ultima stagione nella categoria promesse: oro nei 5000 metri ai Campionati Italiani di Firenze, argento nei 3000 metri ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, bronzo nei 10.000 metri ai Campionati italiani di Brescia. E? giunta anche seconda nei 5000 metri ai Campionati del Mediterraneo under 23 disputati a Pescara. Poi un record personale dietro l?altro: 9?25?12 nei 3000, 16?06?15 nei 5000, 34?28?62 nei 10.000. Una stagione davvero da incorniciare che a Tarzo vivrà uno dei momenti più significativi. Ben 120 gli atleti attesi sul palco della Festa trevigiana, organizzata dal Comitato provinciale della Fidal presieduto da Dino Brunello: ci sono anche dieci campioni italiani e nove maglie azzurre. Quindici le società premiate. Riconoscimenti speciali, inoltre, per i lanciatori Giulia Hernandez Broggin e Matteo Perin (premio ?Adriano Didonè?) e per la specialista delle prove multiple Eleonora Favaretto (premio ?Magalì Vettorazzo?). Tecnico dell?anno, Matteo Grosso, che ha guidato Michela Moretton nella sua splendida stagione.

Ecco l?elenco dei premiati. Atleta dell?anno: Michela Moretton (Atl. Ponzano). Tecnico dell?anno: Matteo Grosso (Atl. Ponzano). Premio ?Adriano Didonè?: Giulia Hernandez Broggin (Team Treviso), Matteo Perin (Team Treviso). Premio ?Magalì Vettorazzo?: Eleonora Favaretto (Team Treviso). Campioni italiani: Alberto Basso (Trevisatletica), Isabella Calzolari (Trevisatletica), Leonardo Feletto (Atl. Mogliano), Stefano Menegale (Atl. Silca Conegliano), Michela Moretton (ATl. Ponzano), Anita Nalesso (Trevisatletica), Matteo Perin (Team Treviso), Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto), Riccardo Tomè (ATL-Etica San Vendemiano), Giovanni Zuccon (Trevisatletica). Maglie azzurre: Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), Mauro Fraresso (Fiamme Gialle), Riccardo Ganz (Team Treviso), Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), Giovanni Lazzaro (Assindustria Sport), Elisa Maglione (Atl. Ponzano), Stefano Menegale (Atl. Silca Conegliano), Michela Moretton (Atl. Ponzano), Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto).

Campioni provinciali. Team Treviso: Arianna Fabian, Eleonora Favaretto, Elisa Maria Menegotto, Federico Morona. Atl. Mogliano: Marisol Giusto, Fabio Kleiss. Atl. Montebelluna: Filippo Bordin, Noemi Colaci, Jacopo De Colle, Alice De Paoli, Anna Filippetto, Giacomo Guizzo, Maria Beatrice Nieto. Atl. Ponzano: Arianna Berto, Alice Borsato, Asia Borsato, Elisa Maglione, Agnese Moret, Caterina Moro, Francesco Piovesan, Sofia Benedetta Piovesan, Carlotta Pivato, Paolo Sozza, Matilde Spessotto, Alessia Tozzato. Atl. San Biagio: Alberto Casco, Nicolò Pillon, Samuele Prizzon, Greta Sari, Riccardo Varacalli. ATL-Etica San Vendemiano: Marco Altinier, Filippo Cavezzan, Elia Dall?Antonia, Elia Giusto, Clelia Garcia Greco, Giovanni Lops, Matteo Montagner, Nene Sane, Riccardo Tomè. Atl. Silca Conegliano: Dario Di Marco, Lorenza De Noni, Alessandro Ferroni, Stefano Menegale, Melania Rebuli, Elisa Zandonella. Atl. Valdobbiadene Gsa: Tommaso Da Riva, Leonardo Foley, Davide Illis, Camilla Prosdocimo, Celeste Reghini, Vittoria Zanini, Marlene Zanotto. Atl. Villorba: Eleonora Fornasier, Sofia Zambon. Eurovo Atl. Pieve di Soligo: Chiara Padoin. G.A. Vedelago: Alex Manera, Diana Minotto, Micol Lazzarini, Elia Pagliarin, Alessandro Perin, Marco Volpato. Nuova Atl. San Lazzaro: Marta Gatto. Silca Ultralite Vittorio Veneto: Riccardo Cenedese, Arianna Dei Negri, Samuel Favaretto, Giulia Meneghetti. Trevisatletica: Rebecca Agbortabi, Federico Azzolina, Leonardo Bigotto, Filippo Bisetto, Beatrice Buso, Isabella Calzolari, Jacopo Cinquegrani, Giovanna Doria, Alessio Favaretto, Luca Favaretto, Matteo Guizzo, Jacopo Lupato, Alberto Marchiori, Giovanni Maset, Anita Nalesso, Davide Pompei, Aurora Pongiluppi, Alessandro Scalco, Ginevra Vedova, Amelia Velo, Margherita Zago, Filippo Zambon, Mattia Zavatarelli, Caterina Zorzi, Giovanni Zuccon. VFGRoup Atl. Santa Lucia: Gabriele Barbari. Vittorio Atletica: Martina Battistella, Tommaso Campodell?Orto, Tommaso Cesca, Marco Da Re, Gioia Da Ros, Giorgio De Bortoli, Andrea De Savi, Silvia Dei Negri, Valeria Franco, Maria Giovanna Freschel, Giovanni Gri, Andrea Pol, Nicola Roma, Martina Ruggio, Margherita Scroccaro, Francesco Tittonel. Atl. Stiore Treviso: Alessandro Vanzella, Tommaso Veldhuyzen. Atl. Pederobba: Asia Caneti.

Società: Vittorio Atletica, Atl. Montebelluna, Atl. San Biagio, Atl. Pederobba, Nuova Atl. Roncade, Atl. Stiore Treviso, Atl. Silca Conegliano, Atl. Ponzano, VFGroup Atl. Santa Lucia, Trevisatletica, Nuova Atl. Tre Comuni, Nuova Atl. San Lazzaro, ATL-Etica San Vendemiano, G.A. Vedelago, US Atl. Quinto Mastella.