Treviso Basket: mezzogiorno di fuoco domenica contro l'Armani Milano

La De' Longhi Treviso Basket torna a giocare al Palaverde dopo 20 giorni di assenza sul parquet di casa, nella sfida con i primi della classe dell'Olimpia Milano. La formazione di coach Ettore Messina arriva da una settimana impegnativa, con il recupero della sfida con la Vanoli Cremona (vinta sul finale, per 81-83) martedì e la vittoria schiacciante (75-51) in Eurolega giovedì sera contro il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri. Nonostante l'alto numero di partite e una serie di infortuni, il team milanese ha cominciato questo 2021 con il botto, vincendo 7 partite su 7 disputate. TVB, invece, arriva dalla convincente vittoria a Trento contro la Dolomiti Energia (76-82) di domenica scorsa, dopo il turno di riposo nella quindicesima giornata di campionato. L'Olimpia Milano, dunque, si trova prima da sola in Serie A, con 28 punti e solo 1 sconfitta in 15 gare. La De' Longhi Treviso è settima nel ranking, con 14 punti, 7 vinte e 8 perse. Nel girone d'andata, era stata la formazione lombarda a ottenere la vittoria in casa su TVB.

Le parole di DeWayne Russell, playmaker di TVB, in vista della sfida con l'Olimpia Milano:

"La partita di domenica sarà un test importante per la nostra squadra. Credo che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, quindi dobbiamo semplicemente scendere in campo e giocare la miglior partita possibile. Sappiamo di incontrare un avversario davvero difficile, la squadra più attrezzata in circolazione, ma hanno anche giocato tante partite in questi giorni e potrebbe essere un'opportunità da sfruttare - provando magari a rubare una vittoria contro una, se non la migliore squadra della lega. Perciò abbiamo lavorato davvero duro questa settimana, tenendo sempre presente questo, se ci sarà l'occasione dovremo essere bravi a sfruttarla. Scendiamo in campo per provare a fare l'impresa ed essere la sorpresa della Lega".

EX: Per quanto riguarda gli ex, fa parte del roster dell'Olimpia Milano un volto ben noto ai tifosi di TVB: Davide Moretti. Il figlio d'arte classe '98, infatti, ha vestito la maglia di Treviso Basket dal 2015 al 2017, dimostrando - sebbene giovanissimo - di avere le carte in regola per giocare in grandi palcoscenici. Dopo l'esperienza negli USA, con i Texas Tech Red Raiders (con cui ha conquistato anche le finali NCAA), Moretti ha deciso di tornare in Italia, proprio alla corte di coach Messina.



MEDIA: diretta in streaming su Eurosport Player (www.eurosportplayer.com) previo abbonamento; diretta radiofonica su Radio Veneto Uno (97.5 mhz e www.venetouno.it) e sulla pagina Facebook di Treviso Basket, dove verranno trasmesse anche le interviste post gara.



ARBITRI: Lanzarini, Di Francesco, Capotorto.