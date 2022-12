Santo Stefano 2022, Treviso Basket in trasferta a Tortona

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa al Palaverde contro Brindisi, lunedì 26 dicembre, alle ore 17, Treviso Basket torna in campo al PalaFerraris di Casale Monferrato per la 12esima giornata di Serie A contro la Bertram Derthona Tortona, una delle big del torneo con il suo terzo posto in classifica (8 vittorie e 3 sconfitte).

Nell'ultimo turno i piemontesi di coach Ramondino hanno vinto a Scafati (91-72). Squadra al completo per coach Marcelo Nicola. Gli arbitri dell'incontro saranno Baldini, Bettini e Marziali. L'ex sarà Luca Severini, giocatore del Treviso Basket per due mezze stagioni da febbraio 2019 a gennaio 2020. Match in diretta streaming su Eleven Sports (in abbonamento); aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Il 2 gennaio al Palaverde la prima partita del nuovo anno sarà un match clou, il derby con l'Umana Reyer Venezia alle ore 19. Prevendita già attiva on line su www.trevisobasket.it sezione biglietteria e nei punti vendita Vivaticket.