Treviso Basket sfida Brescia al Palaverde per un posto nelle Final8

Lunedì 27 dicembre, alle ore 20, partita post-natalizia al Palaverde per la Nutribullet Treviso Basket che riceve nella 13° giornata la Germani Brescia. La Germani che in classifica è al 10° posto con 10 punti nell'ultimo turno ha battuto Cremona in casa per 86-73, Treviso si trova invece nel gruppo delle settime con 12 punti e viene da due sconfitte, al Palaverde con Pesaro e domenica fuori casa al supplementare con Brindisi. A tre giornate dalla fine del girone d'andata della regular season, il match riveste un'importanza cruciale per la qualificazione di entrambe le squadre nelle prime 8, traguardo che significa ottenere il pass per le Final8 di Coppa Italia. Coach Menetti dovrà fare a meno di Nicola Akele (frattura orbitale), in forse Dewayne Russell (influenza), mentre hanno recuperato dai guai intestinali Dimsa, Imbrò e Sims. Gli arbitri dell'incontro saranno: Lanzarini, Grigioni e Catani. Giordano Bortolani lo scorso anno ha vestito la maglia della Germani Brescia ed è l'unico ex nelle due formazioni. La partita si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ (previo abbonamento). Interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.