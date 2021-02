Treviso Basket di nuovo al Palaverde: domenica arriva Brindisi

Fischio d'inizio alle ore 19 per il big match in casa della De' Longhi. Nella sfida di andata Brindisi aveva vinto 99-83. Le parole del capitano di Treviso, Matteo Imbrò

Prima della pausa per la Coppa Italia e gli impegni della Nazionale, domenica 7 febbraio alle ore 19.00 la De' Longhi TVB affronterà la Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci, che a Treviso ha passato molti anni della sua carriera.

La formazione pugliese, nonostante la sconfitta nel recupero infrasettimanale di giovedì contro Varese (76-74), si trova seconda in classifica, a quota 22 punti, con 11 vittorie e 5 sconfitte. Quella contro la Openjobmetis, però, era già la seconda partita disputata da Brindisi in questa settimana dopo la gara contro Reggio Emilia, vinta dalla Happy Casa 79-70. Treviso Basket, invece, arriva dalla convincente vittoria in trasferta contro la Leonessa Brescia (91-94) e si trova settima, con 8 vinte, 9 perse e 16 punti. Nella sfida di andata al PalaPentassuglia di Brindisi, la formazione di casa aveva avuto la meglio per 99-83. Coach Menetti avrà a disposizione il roster completo. Gli arbitri dell'incontro saranno: Lo Guzzo, Quarta, Vita. Diretta streaming su Eurosport Player previo abbonamento; diretta radio su Radio Veneto Uno (97.5 mhz e www.venetouno.it) e sulla pagina Facebook di Treviso Basket, dove verranno trasmesse anche le interviste post gara.

Capitan Matteo Imbrò, autore di una super prestazione da 29 punti nella vittoria a Brescia, ha commentato la partita contro Brindisi per la 19esima giornata di campionato, affermando: «La sfida con Brindisi sarà impegnativa. Si tratta di una squadra che tra i suoi punti di forza ha soprattutto i rimbalzi offensivi e la transizione. Quindi, cercheremo di limitare almeno uno di questi due elementi e di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo. Sicuramente sarà una partita difficile, anche considerando la loro posizione in classifica, ma questo ci deve dare nuovi stimoli ed energie per giocare al meglio la gara».