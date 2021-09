Nutribullet Treviso Basket, al via la campagna abbonamenti 2021/22

“New Logo, New Colors, Same Emotion”. Questo il claim della Campagna Abbonamenti che da domani, mercoledì, alle ore 11 sarà attiva per consentire finalmente dopo oltre un anno di assenza il ritorno delle emozioni e della passione al Palaverde per la nuova stagione della Nutribullet Treviso in Serie A e in Champions League. In carnet 18 partite, 15 di regular season in campionato (a partire dal fantastico derby di sabato 2 ottobre con la Reyer Venezia), 3 di Champions League (si comincia il 5 ottobre con Riga), solo 1000 i posti in vendita vista la limitazione della capienza, la vendita da domani fino a martedì prossimo tutti i giorni alla palestra di Sant’Antonino (Vicolo B Sant’Antonino, 2, Treviso) e nei punti vendita Vivaticket. Possibile anche l’acquisto on line sul sito www.vivaticket.it o sezione biglietteria del sito www.trevisobasket.it. Prelazione abbonati della stagione 19/20 fino a lunedì mattina.

INFORMAZIONI E MODALITÀ

L’abbonamento dà diritto ad assistere a 18 partite di cui 15 di Regular Season di Campionato di Serie A, esclusi eventuali PlayOff, e 3 di Regular Season della Basketball Champions League.

PRELAZIONE EX ABBONATI 2019-2020

La prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per gli ex abbonati 2019-2020 è attiva dal 22/09 alle ore 11 al 27/09 alle ore 14.00. Per motivi di capienza ridotta non è garantito il posto originario.

VENDITA LIBERA

Da lunedì 27 alle ore 14.00 fino a martedì 28 alle ore 24.00

DOVE SI COMPRA L’ABBONAMENTO

L’ abbonamento si può acquistare ONLINE su www.vivaticket.it (alla vendita on line verrà applicato dal gestore il costo del diritto di prevendita) e nei punti vendita fisici vivaticket. Alla palestra di Sant’Antonino da Mercoledì 22/09 a Martedì 28/09 dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20. Il sabato e la domenica solo mattina dalle 10 alle 13.

Saranno messe in vendita nella campagna abbonamenti 1000 tessere per motivi di capienza ridotta a causa del covid-19. Nel rinnovo dell’abbonamento per gli ex abbonati non è garantito il medesimo posto della stagione 2019 – 2020, al momento del rinnovo l’ex abbonato potrà scegliere il posto tra quelli disponibili in vendita, secondo le disposizioni legate al distanziamento. L’abbonamento è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi. Per accedere al Palaverde è obbligatorio esibire all’ingresso il Green Pass.

Nel caso di estensione della capienza durante la stagione, gli eventuali posti rimasti liberi per il distanziamento verranno messi in vendita. Nel caso di chiusura al pubblico durante la stagione Treviso Basket si uniformerà alle disposizioni ministeriali. La ricevuta di sottoscrizione è valida come titolo di accesso al Palaverde per tutta la stagione, si raccomanda di conservarla e di esibirla all’ingresso, in formato digitale o cartaceo.