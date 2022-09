Treviso Basket, la campagna abbonamenti tocca quota 1700

In attesa di capire quando sarà giocata la partita d’esordio contro Reggio Emilia, che secondo quanto riportato da Spicchi d’Arancia dovrebbe essere anticipata a sabato primo ottobre, prosegue spedita la campagna abbonamenti della Nutribullet Treviso “Fuori l’orgoglio, dentro al Palaverde”. Infatti, tra la fase di prelazione e quella attuale di vendita libera sono state erogate 1700 tessere.

Gli abbonamenti, che si possono acquistare online su www.vivaticket.it oppure al desk predisposto presso il Centro Commerciale Emisfero di Silea (uscita autostrada Treviso Sud) il venerdì dalle 17.00 alle 19.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.30, danno il diritto ad assistere a tutte le 15 le partite di Regular Season della stagione di Serie A 22/23 al Palaverde. In quella che è stata definita la stagione della “ripartenza” post pandemia, la società ha predisposto dei prezzi speciali, che prevedono: 5 partite omaggio per gli abbonati delle stagioni 19/20 e 21/22, tre partite omaggio per i nuovi abbonati, sconti per i giovani (Under 14 abbonamento con 30 euro, Under 25 con 80) e un occhio di riguardo per le famiglie (300 euro complessivi per una famiglia con due figli Under 14).

Qui i prezzi completi della campagna abbonamenti:

PREZZI NUOVI ABBONATI e abbonati 19/20 che hanno chiesto VOUCHER-RIMBORSO

Gradinata Sud Numerata: Intero, 120 euro/ Under 25, 95 euro/ Under 14, 30 euro

Gradinata Nord e Tribuna Numerata: Intero, 180 euro/Under 25, 120 euro/Under 14, 30 euro

Distinti: Intero 265 euro/Under 25, 205 euro Centrali: Intero, 325 euro/Under 25, 265 euro



PREZZI EX ABBONATI 2021/22 E 2019/20 (che non hanno chiesto il voucher-rimborso)

Gradinata Sud Numerata: Intero, 100 euro/ Under 25, 80 euro/ Under 14, 30 euro

Gradinata Nord e Tribuna Numerata: Intero, 150 euro/Under 25, 100 euro/Under 14: 30 euro Distinti: Intero, 220 euro/Under 25, 170 euro Centrali: Intero, 270 euro/Under 25, 220 euro

A separare la Nutribullet dalla prima partita ufficiale ci sono ancora due eventi: il memorial di Jesolo “Luca Silvestrin” nel weekend e la presentazione della squadra, in programma lunedì 26 settembre in Piazza Aldo Moro. L’evento sarà un’occasione per “abbracciare” la squadra di coach Nicola e festeggiare il decennale di Treviso Basket.