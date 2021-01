Treviso Basket saluta Jeffrey Carroll: «Contratto interrotto»

La De' Longhi Treviso Basket ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore statunitense Jeffrey Carroll. Da oggi lo statunitense è un nuovo giocatore della Edinol Biella.

Arrivato a Treviso in estate non è mai riuscito a inserirsi nelle scelte di coach Max Menetti che, nelle ultime giornate di campionato, non l'ha nemmeno fatto entrare in campo. L'anno scorso lo statunitense aveva giocato in A2 a Bergamo chiudendo con 18 punti e 6 rimbalzi a partita. A Biella sembra destinato a prendere il posto di Lazar Lugic, la cui crescita è stata interrotta bruscamente dall’infortunio alla mano. Solo pochi giorni fa Carroll aveva scherzato su Instagram smentendo le indiscrezioni che lo davano in viaggio verso il Piemonte: «rumors», aveva scritto su un post. Pettegolezzi che, alla fine, si siano rivelati del tutto veri. All'atleta il ringraziamento del Treviso Basket per l'impegno profuso in questi mesi a Treviso e un caloroso in bocca al lupo per una brillante continuazione della sua carriera.