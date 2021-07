Treviso Basket: confermati Imbrò, Chillo e Akele, in uscita Mekowulu

Christian ha esercitato la possibilità prevista di uscire dal contratto e quindi diventa free agent. Felicità in società, invece, per la permanenza dei "tre moschettieri" italiani

Dopo i due primi nomi stranieri che avevano nelle scorse settimane confermato la propria fedeltà alla maglia trevigiana, il play USA Dewayne Russell e l'ala polacca Michal Sokolowski, Treviso Basket ha comunicato l'ufficialità della permanenza dei "tre moschettieri" italiani, a partire da capitan Matteo Imbrò, playmaker (ospite al TVB Camp a Caorle in questi giorni), che sarà quindi alla quinta stagione a Treviso, il vicecapitano Matteo Chillo, ala/centro, il "fighter" dell'area per coach Menetti alla sua terza annata a Treviso, e il trevigiano Nicola Akele, ala, rientrato pochi giorni fa dal gruppo della Nazionale maggiore (ospite oggi al TVB Camp), uno degli ultimissimi "tagli" prima del Preolimpico; per il 25enne cresciuto a Montebelluna sarà la seconda stagione con TVB. Ai saluti invece Christian Mekowulu, che dopo essersi messo in luce con la De' Longhi TVB con cui ha giocato la sua prima stagione in Serie A, ha esercitato la possibilità prevista di uscire dal contratto e quindi diventa free agent.