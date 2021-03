Il Treviso Basket torna al Palaverde giusto in tempo per l'esordio di Lockett

La De' Longhi Treviso Basket dopo un mese esatto torna domenica a giocare al Palaverde per la 21° giornata di Serie A, avversaria la UnaHotels Reggio Emilia alle ore 19. Dopo la partita persa domenica a Cantù, TVB è al 9° posto con 16 punti, mentre Reggio dopo il ko di Brescia nell'ultima giornata segue a 14 punti. All'andata vinse l'UnaHotels 98-74. Coach Menetti recupera in extremis lo statunitense Trent Lockett, che nei giorni scorsi ha avuto il via libera dopo il tampone negativo al Covid-19. Espletate le visite per l'idoneità agonistica, Lockett potrà quindi fare il suo esordio con la nuova maglia (giocherà con il numero 52), anche se ovviamente non sarà al 100%.

Queste le parole di David Logan, guardia di TVB, secondo nella classifica marcatori con 19.7 punti a partita: "L'aspetto fondamentale di questa partita con Reggio sarà giocare con la giusta mentalità e scendere in campo come se non avessimo niente da perdere. Penso che domenica scorsa abbiamo giocato una partita abbastanza buona, ma non siamo riusciti a mettere in campo quello che diceva il coach e non siamo riusciti a trovare la giusta grinta, specie nella seconda parte di gara. Quindi, per questa partita dovremo giocare con tanta energia, con passione e determinazione per tutto il match, giocare sentendo l'importanza della gara. Il nostro atteggiamento sarà la chiave per poter avere l'occasione di portare a casa una vittoria importantissima".

Arbitri: Sahin, Pepponi e Brindisi

Ex: coach Max Menetti, reggiano che da inizio carriera fino al 2018, a parte una breve parentesi, ha sempre lavorato per la Pall. Reggiana con cui nelle stagioni da capo allenatore (2011/2018) ha vinto un’Eurochallenge e disputato due Finali Scudetto, oltre alla promozione dalla A2 e una costante presenza nelle alte sfere delle competizioni nazionali e internazionali.

Media: diretta Eurosport Player in web streaming (in abbonamento), diretta Radio Veneto Uno (97.5 mhz)