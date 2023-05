TVB, ufficiali gli addii di Nicola e Gracis: a breve l’annuncio di Vitucci head coach e Giofrè ds

La rivoluzione prende corpo in casa Treviso Basket. I rumors della scorsa settimana sugli addii di Andrea Gracis e Marcelo Nicola hanno trovato fondamento in questi giorni, con le note ufficiali della Nutribullet. «Dopo nove indimenticabili stagioni assieme, le strade di Treviso Basket e Andrea Gracis si dividono. Andrea, trevigiano purosangue, che aveva vestito la maglia di Treviso con sponsor Liberti nel suo primo anno di serie A e poi ancora era ritornato come capitano con la maglia Benetton Basket, è stato il direttore sportivo della neonata Treviso Basket dalla stagione 2014/15, la prima al Palaverde in A2 Silver, tracciando l’indirizzo tecnico della squadra con esperienza, sensibilità e grande professionalità», queste le parole delle società per ringraziare Gracis, in procinto di accasarsi alla GeVi Napoli.

Ieri era stato il turno dei saluti per Marcelo Nicola: «La società comunica che Marcelo Nicola non siederà sulla panchina di TVB nella prossima stagione sportiva. Il club desidera ringraziare di cuore Nicola per l’impegno e i risultati ottenuti nell’ultima stagione 22/23 e nel finale della stagione 21/22. Coach Marcelo verrà ricordato e ringraziato sempre da società e tifosi trevigiani per essere riuscito a centrare entrambe le volte l’obiettivo-salvezza e la permanenza in A1 anche in situazioni non semplici».

Adesso è solo questione di tempo per l’annuncio dei sostituti. Simone Giofrè prenderà il posto di Andrea Gracis come ds, mentre in qualità di capo allenatore arriverà l’ex Benetton Frank Vitucci, che dopo sei stagioni alla Happy Casa Brindisi firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. L’arrivo della coppia Giofrè-Vitucci dalla Puglia rappresenta certamente una scelta forte, che sulla carta indica la volontà di consolidare la posizione di Treviso Basket nella massima serie. L’ex allenatore di Varese ha infatti ottenuto ottimi risultati con la Happy Casa - ben 86 vittorie in Serie A - che gli sono valsi il premio di allenatore dell’anno nel 2019 e nel 2021. Nei medesimi anni a Simone Giofrè è stato assegnato il riconoscimento come miglior direttore sportivo. L’ufficialità arriverà con ogni probabilità domani, a seguito della riunione del Consiglio d’Amministrazione di TVB.