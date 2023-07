Treviso Basket, inizia la campagna abbonamenti e arriva Andrea Mezzanotte

“SiAMO” TVB”. È questo lo slogan scelto da Treviso Basket per il lancio della campagna abbonamenti, che prende ufficialmente il via nella giornata di sabato 8 luglio.

L'abbonamento darà il diritto ad assistere a tutte e 15 le gare casalinghe di regular season della Nutribullet per la prossima stagione di Serie A. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi degli ex abbonati alla scorsa stagione e alla vendita dei posti liberi da abbonamento. Sul sito di Treviso Basket sono disponibili tutte le informazioni sulle fasi della campagna, punti vendita e i prezzi.

In parallelo, è stato annunciato l’ingaggio di Andrea Mezzanotte, classe 1998, ala forte di 207 centimetri. Il nativo di Bergamo è il primo acquisto della Nutribullet Treviso Basket per la prossima stagione e arriva da Brindisi, dove lo scorso anno ha viaggiato a 5.7 punti a partita con 2.3 rimbalzi in 17 minuti di utilizzo.

Proprio l’anno trascorso in Puglia con Frank Vitucci è stato determinante nella scelta di Mezzanotte: «La scelta di Treviso è maturata soprattutto grazie alla presenza di Frank Vitucci e Simone Giofrè, aggiungo poi che Treviso è una società storica del basket italiano e ambiziosa al punto giusto, inoltre sarà bello giocare al Palaverde, un palazzetto molto caldo e sempre pieno».