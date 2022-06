TVB, arriva la prima mossa ufficiale: Morea ingaggiato come vice allenatore

Dopo la conferma di Marcelo Nicola in qualità di capo allenatore, la Nutribullet Treviso compie la prima mossa ufficiale e ingaggia come vice Alberto Morea. L’ex coach della Bondi Ferrara arriva da quattro stagioni da allenatore in seconda a Brindisi, dove ha lavorato con l’ex Benetton Frank Vitucci ottenendo ottimi piazzamenti in campionato. L’arrivo di Morea comporta il simultaneo addio di Francesco Tabellini, che lascia dopo otto stagioni da vice allenatore a Treviso ed è vicino ad unirsi allo staff di coach Menetti a Reggio Emilia.

«Treviso rappresenta l’idea di una piazza con un vissuto importante e attualmente è una società seria e molto organizzata, sarà stimolante poter lavorare in un ambiente e in una città di grande tradizione cestistica dove si respira basket», ha spiegato Morea. Oltre alla volontà di intraprendere una nuova esperienza professionale, il solido rapporto con Marcelo Nicola ha giocato un ruolo decisivo per l'approdo del tarantino nella marca.

In attesa di valutare le prime scelte di mercato della società, il ds Andrea Gracis ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto, definendo molto remota l’ipotesi di poter disputare una coppa europea nella prossima stagione.