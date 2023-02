Derek Cooke lascia Treviso, finirà la stagione in Germania

E' arrivato il momento dei saluti per il centro USA Derek Cooke, che ha trovato un accordo nel campionato tedesco con gli Skyliners di Francoforte dove terminerà la stagione. La Nutribullet Treviso Basket ringrazia "DC" per il suo impegno e la professionalità dimostrata fino all'ultimo giorno di militanza nel club, rivolgendogli un caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della carriera.