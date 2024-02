Terremoto Treviso basket, si è dimesso il presidente Paolo Vazzoler

"Motivi personali". Nel bel mezzo di una stagione travagliata, con la Nutribullet ad annaspare nei bassifondi della seria A di basket e alla vigilia della difficile trasferta di Napoli, il presidente della società, Paolo Vazzoler, storica bandiera della palla a spicchi trevigiana, lascia Universo Treviso Basket, appunto per questioni riservate che non sono al momento state chiarite. Ieri, lunedì 26 febbraio, la decisione, certamente sofferta, di fare un passo indietro, è stata comunicata al Cda della società trevigiana durante l'assemblea del consorzio. Dopo dieci anni Vazzoler, nocchiero di una nave traghettata dalle serie minori ai vertici nazionali dopo la fine dell'era Benetton, ha ceduto la guida al notaio Matteo Contento, il professionista a cui venne affidato, 10 anni fa, l'incarico di disegnare il cambio societario che ha messo le basi per una Tvb stabilmente nella massima serie, tra alti e bassi. La notizia di questa cesura così improvvisa, inattesa e traumatica ha destato forte choc tra i tifosi e gli stessi addetti ai lavori che hanno accolto comunque Contento con fiducia. Il futuro però, senza il capitano, la sua guida, le sue parole e i rimbrotti alla squadra, non può che essere più incerto.