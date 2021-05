De' Longhi Treviso Basket: giovedì via ai playoff in casa della Segafredo Bologna

Per la prima volta nella sua storia la De' Longhi Treviso Basket si è qualificata per i playoff della Serie A, conquistando il sesto posto alla fine della Regular Season. L'avversaria sarà la terza forza della classifica, la Segafredo Bologna. Squadra al completo per coach Max Menetti.

LE DATE DELLA SERIE - QUARTI DI FINALE

Giovedì 13/5 GARA1

Virtus Segafredo Bologna – De’ Longhi Treviso Basket ore 19.00 Eurosport 2 e Eurosport Player

Venerdì 14/5 GARA2

Virtus Segafredo Bologna – De’ Longhi Treviso Basket ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player

Lunedì 17/5 GARA3

De’ Longhi Treviso Basket – Virtus Segafredo Bologna ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player

- eventuale Gara4 mercoledì 19 al Palaverde

- eventuale Gara5 venerdì 21 a Bologna

Gli altri accopiamenti dei quarti: Milano-Trieste, Venezia-Sassari, Brindisi-Trieste.

Ex: Amedeo Tessitori, centro della Virtus (attualmente infortunato), nelle due stagioni precedenti ha vestito la maglia trevigiana. Il capitano di TVB Matteo Imbrò ha militato per la Virtus Bologna dal 2011 al 2015, passando da giovanili e prima squadra, con la quale ha fatto il suo esordio nella massima Serie (stagione 2012/13). Entrambi i viceallenatori sono ex, Goran Bjedov è stato il coach delle prime due stagioni di TVB (2012/13 in Promozione e 2013/14 in DNB), mentre Francesco Tabellini è stato allenatore delle giovanili della Virtus.

Precedenti: 4-1 i precedenti per la Virtus Bologna, che quest'anno ha vinto entrambi gli scontri diretti: 98-72 all'andata al Palaverde e 97-68 il ritorno a Bologna. Lo scorso anno prima dello stop una sola partita giocata con la vittoria in casa della Segafredo 84-79. 1-1 invece nei due confronti del 2016/17 in A2.

Il commento di Nicola Akele, ala della TVB: "La pausa lunga tra la fine della regular season, per noi chiusa in anticipo per il turno di riposo, e i play off ci ha giovato sicuramente, visto che abbiamo potuto recuperare le energie e mettere a posto la condizione fisica di alcuni giocatori, adesso siamo pronti e c'è grande attesa in squadra. Sarà come iniziare un nuovo torneo visto che tutto quello che è stato fatto finora si azzera e ripartiamo con tanto entusiasmo. E' la prima volta per il nostro club ai playoff e tanti di noi, quasi tutti, sono alla prima esperienza nella post season di Serie A, la motivazione è molto alta e non vediamo l'ora di scendere in campo per giocarci tutte le nostre carte. Non siamo favoriti, è vero, l'avversaria è una corazzata piena di esperienza e talento, ma noi potremo giocare forse un po' più 'leggeri', ora che con tanto impagno siamo arrivati a misurarci sul palcoscenico più prestigioso vogliamo giocarci tutte le nostre chances. Ci vorrà tanto entusiasmo, tanto impegno difensivo e sarà obbligatorio restare sempre compatti, giocare di squadra, se ognuno dà il suo contributo possiamo dire la nostra anche con una big come Bologna".