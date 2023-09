Treviso Basket, giovedì la presentazione ufficiale alla Loggia dei Cavalieri

Il countdown verso l’inizio della stagione prosegue. Dopo l’ultimo posto al Torneo Brusinelli di Trento lo scorso weekend, la Nutribullet Treviso affronterà, sabato 23 e domenica 24 settembre, l’ultimo test del proprio precampionato: il Torneo Basketball “In” di Jesolo. Prima della semifinale con Pesaro è in programma però un appuntamento importante: la presentazione ufficiale della squadra, nella giornata di giovedì 21 settembre.

Dalle 19:00 alle 19:30, un “serpentone” biancoceleste composto da tutti i bambini e ragazzi delle giovanili di TVB percorrerà il Calmaggiore con in testa i giocatori della prima squadra, destinazione Loggia dei Cavalieri dove dalle 19.30 si terrà la presentazione che sarà condotta dal telecronista di Sky Sport Alessandro Mamoli. I giocatori saliranno sul palco accompagnati dalla loro canzone preferita e verranno intervistati. Oltre alla prima squadra e a tutto il settore giovanile, saranno ospiti della presentazione anche i partner della PDM, basket in carrozzina e i Baskettosi del basket integrato.

«Giovedì sarà una bella occasione di festa per i nostri tifosi che potranno conoscere la nuova squadra e far capire ai nostri ragazzi la passione e l’entusiasmo per il basket di questa città. Siamo un gruppo nuovo, con tanti ragazzi alla prima esperienza in Italia. Sentire il calore del pubblico e respirare fin da subito l’atmosfera che sanno creare i tifosi trevigiani sarà molto importante per loro», ha commentato l’head coach di TVB Frank Vitucci.

Sono inoltre state rese note le date ufficiali delle prime giornate di campionato. Treviso farà il suo esordio sul parquet dell’Olimpia Milano domenica 1 ottobre alle 18:15. Il debutto al Palaverde sarà invece sabato 8 ottobre alle 20:30 contro la Germani Brescia.