Inizia la nuova stagione di Treviso Basket: lunedì scatta il ritiro a Domegge di Cadore

Nella giornata di lunedì 22 agosto, la Nutribullet Treviso Basket ha dato ufficialmente il via alla stagione 2022/23 radunandosi a Sant’Antonino sotto l’egida di coach Marcelo Nicola. In attesa che si aggreghino Michal Sokolowski e Mikael Jantunen, impegnati con le rispettive nazionali in vista dell’Europeo, e l’americano Adrian Banks, che arriverà in Italia ad inizio settembre, Treviso può contare sul nucleo italiano, il lituano Paulius Sorokas e l’asse play-pivot composto da Ike Iroegbu e Derek Cooke Jr. Quest’ultimi, che si sono curiosamente affrontati da avversari la scorsa stagione nel campionato israeliano, sono stati presentati congiuntamente ieri dopo le visite mediche di rito, e hanno assicurato di essere già al lavoro per stabilire un’intesa in campo.

Al termine di questa prima settimana di allenamenti, Treviso Basket partirà per il ritiro a Domegge di Cadore, in programma dal 29 agosto al 3 settembre. Il primo test stagionale si giocherà direttamente al rientro dal ritiro a Pordenone, contro gli austriaci del Kapfenberg. Seguiranno il Torneo di Cavallino Treporti venerdì 9 e sabato 10 settembre (con Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Aquila Trento) e il Torneo di Jesolo (con Napoli, Allianz Trieste e Umana Reyer Venezia). Nel mezzo, alcune amichevoli stimolanti contro la UnaHotels Reggio Emilia, che sarà anche il primo avversario in campionato, e l’Olimpia Lubiana.

«Voglio una squadra che mostri entusiasmo e il desiderio di giocarsela con tutti, l’importante sarà stare assieme e conoscerci il prima possibile perché c’è tanta gente nuova e bisogna che tutti siano a disposizione per capirsi. Dovremo avere come principale caratteristica la lotta e l’impegno, in modo tale da trascinare anche i nostri tifosi», ha dichiarato Marcelo Nicola durante la prima intervista della nuova annata.