Il Treviso Basket saluta coach Max Menetti: rescisso il contratto

In queste ore il treviso Basket ha comunicato che oggi è stato rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con coach Max Menetti, ora quindi libero da vincoli con il club trevigiano. La Nutribullet Treviso Basket ribadisce "il ringraziamento per l'indimenticabile cammino percorso insieme negli ultimi anni in cui coach Menetti ha lasciato un segno dal punto di vista tecnico e umano che resterà indelebile nella storia di TVB".

Questo il saluto di coach Menetti: "È arrivato il momento dei saluti ma soprattutto dei ringraziamenti. A cominciare da Paolo Vazzoler, Giovanni Favaro ed Andrea Gracis prima di tutti. Poi a tutto il mio grande staff, al Consorzio tutto, ma soprattutto a tutti i tifosi e le persone che insieme al club mi hanno sempre fatto sentire stima, affetto e gratitudine in questi per me comunque fantastici quattro anni. Io e la mia famiglia porteremo sempre tutti nel cuore. In bocca al lupo TVB!".