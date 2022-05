Napoli condanna la Fortitudo alla retrocessione: Treviso Basket resta in Serie A

Nonostante la pesante sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna di venerdì scorso, la NutriBullet Treviso può esultare per la salvezza. Nel posticipo della ventinovesima giornata, Napoli ha superato in trasferta la Fortitudo Bologna 56-64, condannandola alla retrocessione. Infatti, la Effe, anche se dovesse vincere l’ultima di regular season contro la Reggiana, non potrà raggiungere TVB a quota 22 punti e sfruttare il vantaggio negli scontri diretti. I ragazzi di coach Nicola possono dunque tirare un sospiro di sollievo e giocare le ultime due partite, il recupero casalingo contro Milano e la trasferta contro Trieste, con serenità. Con il senno del poi, fondamentali sono state le vittorie ottenute sul campo di Varese e in casa contro Brindisi dopo il cambio di guida tecnica.